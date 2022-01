Cuando tenia a medio escribir mis comentarios de esta semana dedicados a "La España Vaciada", me llega la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid por la que declara nulo de pleno derecho el Plan de Movilidad del Ayuntamiento vallisoletano. Y por el interés de la inmediatez de la noticia pospongo una semana mis comentarios sobre la llamada España Vaciada.



No es la primera vez, ni será la última, en la que manifiesto mi absoluto desacuerdo con el Plan de Movilidad capitalino: primero por los casi seis años que tardó el Pleno en aprobar el Pimusva, que dejamos prácticamente terminado en nuestro último mandato, y que por cierto, no contenía, como afirma Luis Vélez, las controvertidas medidas que fueron introducidas al darle una vuelta ideológica de 180 º y cuya redacción se encargó a un prestigioso ingeniero de caminos madrileño, que tan sólo había venido de visita a Valladolid y desconocía los usos y costumbres de esta capital castellana que poco tienen que ver con los de la capital del Reino, donde a las órdenes de la Alcaldesa Carmena organizó un caos circulatorio también anulado por los tribunales madrileños y del que todavía no han conseguido salir. La realidad es que el pretexto para contratarlo fue nombrarle gerente de Auvasa, con una subida de 10.000€ respecto del sueldo del anterior gerente, pero su cometido fundamental ha sido destrozar el tráfico vallisoletano. Por cierto, mientras tanto Auvasa ha obtenido los peores resultados económicos de su historia, y no conforme con ello y aprovechando el rodillo municipal, amplió el objeto social de la empresa de autobuses a la gestión de los Parkings públicos, que a buen seguro caminarán igualmente hacia la ruina, si Dios y los votantes no lo impiden. Mientras tanto, se habrá traído algún amigo más de Madrid a la nómina municipal.



Es decir, al caos circulatorio y de aparcamiento desde que se implantó este ilegal plan de movilidad, y que tan sólo el alcalde y su protegido reconocen, (me temo que a Luis Vélez no le han dejado tocar bola en este asunto), se añade ahora un fallo de procedimiento que lo considera nulo de pleno derecho, y como bien sabe el licenciado Puente, en el procedimiento contencioso administrativo es tan importante la forma como el fondo. Al menos, ya que ha hecho oídos sordos a la permanente protesta ciudadana en relación con el tráfico, ahora no tendrá más remedio que acatar la sentencia, aunque ya ha anunciado que la recurrirá ante el TSJ.



Y yo me pregunto: desde que se publica la sentencia, hasta se resuelva por el TSJ la apelación municipal, tenemos que respetar estos carriles ilegales o podemos circular libremente por ellos? Qué va a ocurrir con los miles de conductores que han sido denunciados y sancionados por la policía municipal, esa misma policía municipal que es incapaz de denunciar a bicicletas y patinetes que circulan libre e ilegalmente por las aceras, porque la autoridad municipal se lo tiene prohibido? Habrá que recurrir también a los tribunales?



Y conviene recordar que no es éste el primer pleito que pierde el Ayuntamiento por la cabezonería de su Presidente, desde que con tal de no tenerme enfrente en unas nuevas elecciones intentó meterme en la cárcel y arruinar a mi familia con el tema de las confort letter, tema del que fui absuelto con el voto favorable de los seis magistrados que constituyeron los dos Tribunales que me juzgaron, o la anulación por inconstitucionales de los decretos por los que fijó a su capricho la retribución de los concejales de la oposición. Un ejercicio de humildad no le vendría nada mal.



He seguido atentamente la rueda de prensa del Grupo Municipal Popular respecto de esta sentencia, y he de comenzar haciendo míos los razonamientos brillantemente expuestos por la portavoz del grupo, no sólo porque los comparta, sino porque muchos de ellos han sido utlizados por mí en repetidas ocasiones. La explicación sobre el contenido de la sentencia realizado por Paco Blanco, impecable. Y ahora, cómo salimos de esta ? El alcalde ya ha anunciado que piensa recurrir al TSJ donde a buen seguro volverán a declarar la nulidad del Plan de Movilidad, pero esperar de él un gesto de humildad es impensable. ( pagará de su bolsillo las costas del recurso?).Tampoco la solución sería la dimisión del responsable directo de la fechoría, (el responsable político todos sabemos quien es), sino el despido inmediato del ideólogo.



A partir de hoy, el equipo de gobierno debe hacer público si los carriles declarados nulos siguen en vigor, si la policía municipal piensa seguir denunciando a los coches que los utilicen, y si piensan anular y en su caso devolver el importe de las multas ilegalmente impuestas.



Y a partir de mañana, se debe constituir una comisión con representación de los cinco grupos municipales para intentar consensuar un borrador de nueva ordenanza, para después abrir un debate con todos los grupos a los que aludía la Portavoz Popular en la introducción de la redacción de la rueda de prensa para finalmente iniciar el procedimiento legal.



Finalmente sólo me resta felicitar al Grupo Municipal Popular por su éxito y reconocer que la incorporación de Carlos Paramio le ha dotado de una presencia en los medios y las redes de la que antes carecía, y la de Paco Blanco que le ha proporcionado un rigor jurídico del que antes carecía. Sinceramente, enhorabuena.

Sigue los temas que te interesan