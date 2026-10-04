La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural, este domingo en Toledo Eurocaja Rural

La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural alcanza un nuevo récord y supera las 6.700 inscripciones

Miles de corredores uniformados con la camiseta verde han participado esta mañana en Toledo en la Carrera Solidaria contra la ELA, organizada por Fundación Eurocaja Rural. Esta edición ha vuelto a superar el récord de participación, con más de 6.700 inscripciones.

Un dato que ratifica el éxito y la multitudinaria respuesta de la sociedad por un fin 100% solidario: mejorar la vida de personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) e impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

La recaudación definitiva obtenida se dará a conocer cuando cierren las aportaciones al Dorsal Cero y las acciones 'Una foto, un euro' y '100% solidarios', el próximo 13 de octubre.

Representantes de las 10 entidades beneficiarias de la carrera este año han comenzado la jornada con la marcha solidaria contra la ELA, protagonizada por personas afectadas, familiares, cuidadores y autoridades, y que ha dado mayor visibilidad a esta enfermedad degenerativa.

Se trata, en concreto, de Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

Igualmente, instantes previos al inicio de la carrera, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha leído un manifiesto donde subrayó que esta Carrera se ha convertido en un movimiento de alcance nacional.

Ello en un emotivo homenaje y una gran muestra de solidaridad hacia las personas que conviven con la ELA y sus familias, y aquellos que como José Luis García (compañero de Eurocaja Rural que falleció a causa de la ELA) forman parte de nuestra memoria.

Así, recordó que "la verdadera carrera contra la ELA no aparece en ningún cartel, no tiene recorrido marcado ni dorsal, sino que es una lucha diaria que afrontan los afectados junto a sus seres queridos, cuidadores, profesionales y asociaciones que les acompañan en cada etapa del camino".

"Nadie elige esta carrera, pero nosotros sí elegimos participar a vuestro lado, porque contra la ELA, cada paso cuenta", añadió.

Además del presidente de la Fundación Eurocaja Rural y del director general de la entidad financiera, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López respectivamente, ha participado en el evento el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo.

El regidor ha estado acompañado por el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano Guerra, y la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas León.

También el director general de Discapacidad en Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta Menéndez, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y representantes de las diversas entidades beneficiarias, como David Amores, director de ELA CLM-AdELAnte.

También Mar García, directora general de ADELA MADRID; Rosa María Gómez, presidenta de ELACyL; Pepe Jiménez, presidente de adELA Comunidad Valenciana; Elisa Motellón, presidenta de ELA Región de Murcia; Luis Estiragués, presidente de ARAELA (Aragón).

Además, Fernando Martín, Patricia Sampedro y Raquel Pérez, responsables de la Junta Directiva de CanELA (Cantabria); José González, voluntario de ELA Andalucía; Lola Dorado, presidenta de ELA Extremadura; y Paqui Terroba, presidenta de VencELA (La Rioja).

También asistieron a esta edición, en calidad de patrocinadores, responsables de MINSAIT (Indra), Grupo EULEN o Grupo Unitel.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (desde la Dirección General de Juventud y Deportes) es patrocinador de la prueba y el Ayuntamiento de Toledo colaborador especial. También participan en esta iniciativa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entidades sociales y empresas que colaboran aportando donaciones y apoyando en la organización.

Mención especial merece la colaboración propia de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se vuelca, una vez más, en la prueba.

"El objetivo marcado está superado"

Durante su intervención ante los medios, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural agradeció el apoyo de las Administraciones Públicas, así como la respuesta de patrocinadores, colaboradores y voluntarios.

Y especialmente la fortaleza y el esfuerzo de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales e investigadores, así como la implicación de la ciudadanía a través de su participación y colaboración.

"La Carrera Solidaria contra la ELA pone el foco en las personas que conviven con la enfermedad, y traslada un mensaje de apoyo, compromiso y esperanza", subrayó.

Y recalcó que "más allá de la organización o la participación alcanzada, esta iniciativa reivindica la necesidad de dar visibilidad a la ELA, impulsar la investigación y garantizar la dignidad y la calidad de vida de los pacientes, recordando que nadie debe afrontar esta realidad en soledad".

"Hoy hemos batido récords, pero lo más importante es que hemos superado barreras. Barreras de indiferencia, de desconocimiento, de distancia… porque cada inscripción, aportación y gesto de solidaridad contribuye a generar conciencia social, esperanza, y a avanzar en la lucha contra la enfermedad", afirmó.

"Reafirmando que cada dorsal representa un compromiso colectivo y que, frente a la ELA, cada paso cuenta. Y hoy hemos dado muchos", concluyó.

Entidades beneficiarias

En nombre de las entidades beneficiarias de la carrera intervinieron el director general de ELA-Adelante CLM, David Amores, quien agradeció a la Fundación Eurocaja Rural, empresas, particulares y voluntarios hacer posible esta iniciativa.

"Hoy disfrutamos de un día de solidaridad y deporte y un momento dulce porque es próxima la publicación de toda la normativa del desarrollo del Grado III+ en la región, pero todo este ambiente festivo no puede enmascarar la realidad del avance de la enfermedad", apuntó.

"Los últimos 10 días hemos perdido a cinco personas por ELA en Castilla-La Mancha, que han fallecido esperando ese desarrollo normativo. Para ellos llega tarde, pero deseamos que para otros muchos enfermos de hoy y mañana llegará", señaló.

Por su parte, el presidente de ARAELA, Luis Estiragués, reseñó que "las asociaciones beneficiarias tenemos este día marcado en nuestro calendario".

"Es muy especial en todos los sentidos: por aportación económica, por visibilidad de la enfermedad, por cómo se vuelca la ciudad de Toledo… Esto no es una carrera más, es la Carrera contra la ELA, el acontecimiento más importante contra la ELA en todo el territorio nacional", apuntó.

Implicación contra la ELA

Por su parte, el director general de Discapacidad en Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta Menéndez, agradeció "el compromiso envidiable de Fundación Eurocaja Rural cada año con esta enfermedad y el trabajo encomiable realizado por ELA-Adelante CLM en las ayudas del Gobierno Regional para poner solución a las diversas problemáticas existentes".

Y recordó que "el Consejo de Gobierno regional aprobó el pasado martes las modificaciones normativas que llevan a un nuevo decreto que garantiza el apoyo a las personas con ELA. Este decreto agiliza el procedimiento para poder solicitar las ayudas correspondientes y también que las prestaciones económicas se verán reflejadas de manera inmediata".

"En la región priorizamos la valoración de la discapacidad y de la dependencia, y este decreto saldrá publicado en el Diario Oficial mañana lunes y entrará en vigor este martes. Tendrá un impacto sobre unas 50 personas afectadas por ELA y un impacto económico de unos 3,7 millones de euros", afirmó.

Y añadió que "es una buena noticia que agilizará considerablemente la atención y el acompañamiento a las personas con ELA".

Por último, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, felicitó a Fundación Eurocaja Rural por convertir esta carrera "en el evento deportivo de apoyo a la lucha contra la ELA más importante de toda España, y lo tenemos aquí en Toledo".

"Agradezco a Eurocaja Rural por ser impulsor y líder de esta iniciativa y al resto de instituciones y personas que hacen posible esta auténtica maravilla de la solidaridad. Casi 7.000 personas se han inscrito este año y esto es algo muy positivo", apuntó.

"Desde las instituciones públicas tenemos que intentar tratar de eliminar todas las trabas posibles para que la ley llegue a las personas, porque una ley cumple su objetivo cuando llega a las personas, no solo cuando se tramita o publica en el BOE", recalcó.

Detalles de la carrera

El carácter benéfico y 100% solidario de esta carrera ha motivado siempre una gran participación social, institucional y empresarial, que se ha podido corroborar con la superación cada año del número de participantes y recaudación, creciendo esta edición en número de inscripciones desde toda la geografía española.

Esta edición ha contado con el respaldo de entidades e instituciones como Ayuntamiento de Toledo, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Academia de Infantería de Toledo, Policía Local de Toledo, Cuerpo de Bomberos de Toledo, Protección Civil y Cruz Roja.

Además de corredores populares, han participado clubes de atletismo, deportistas amateurs, familias y grupos de amigos, todos ellos unidos por una causa común. La atmósfera festiva se completó con zonas lúdicas en los alrededores de la carrera, donde niños y adultos disfrutaron de actividades recreativas con un marcado carácter solidario.

Quienes no hayan podido asistir presencialmente aún pueden colaborar a través del Dorsal Cero, disponible en https://fundacioneurocajarural.es/ hasta el 13 de octubre. También se puede participar de forma virtual, compartiendo publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, sumando así un euro adicional por cada publicación.

La Carrera Solidaria Contra la ELA se consolida como una de las iniciativas más significativas en el ámbito deportivo y social, demostrando que cada paso cuenta en la lucha contra esta enfermedad.