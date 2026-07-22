Iberdrola aumenta un 22% su beneficio y refuerza su internacionalización al adquirir la mayor eléctrica de Finlandia

Iberdrola ha presentado este miércoles los resultados del primer semestre del año en línea con la trayectoria de crecimiento sostenido que viene registrando la compañía.

El grupo incrementó su beneficio un 22%, consolidando su fortaleza financiera y su expansión internacional, al tiempo que genera un mayor retorno para sus accionistas a través del dividendo y aumenta su contribución fiscal.

Además, la compañía ha reforzado esta internacionalización con la adquisición de la mayor eléctrica de Finlandia, una operación que se enmarca en su estrategia de crecimiento en mercados con elevada estabilidad y potencial de electrificación.

De cara al conjunto del ejercicio, Iberdrola mantiene unas perspectivas positivas y prevé superar el 8% de crecimiento anual, según destacó su presidente, Ignacio Galán, respaldada por el aumento de las inversiones en redes eléctricas y energías renovables.

Las inversiones aumentan un 25%, hasta los 7.000 millones de euros, con más de un 70% destinado al Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil y las inversiones en Redes crecen un 42%, hasta cerca de 4.400 millones y suponen dos tercios de la inversión total.

Los activos de redes (RAB) crecen un 11% hasta cerca de 55.000 millones, principalmente en el Reino Unido (+11%), EEUU (+12%) y Brasil (+18%). De ese total, 40.000 millones corresponden a distribución (+6%) y 15.000 millones a transporte, con un crecimiento del 30% en el último año.

Las inversiones en Generación superan los 2.200 millones, más de un 70% en eólica terrestre y marina. Más de 1.600 MW instalados durante el período y la aceleración de nuevos proyectos ante el incremento de la demanda y las buenas perspectivas en el mercado de PPAs.

Se espera la puesta en marcha de 2.100 MW más hasta diciembre. La compañía cuenta con proyectos maduros para añadir hasta 15.500 MW de potencia entre 2025 y 2030, frente a los 9.500 MW del plan 2025-28.

El Ebitda Ajustado crece un 7%, hasta los 8.050 millones. El Ebitda Ajustado de Redes aumenta un 13% gracias al nuevo marco del transporte en el Reino Unido, la línea de interconexión NECEC en los Estados Unidos y las mejoras tarifarias en todos los mercados.

El Ebitda Ajustado de Generación y Clientes aumenta un 1% por la mayor producción en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa Continental y Australia. El Beneficio neto aumenta un +22% hasta los 4.340 millones de euros

El Beneficio neto ajustado, que excluye plusvalías por la venta de centrales térmicas en México crece un 8% (o un 14% sin tener en cuenta el impacto del tipo de cambio).

Solidez financiera: Mantenimiento de ratios en línea con la calificación crediticia BBB+ y liquidez de 21.500 millones, suficiente para 22 meses de necesidades de financiación. Los dividendos pagados correspondientes al ejercicio 2025 alcanzan los 4.500 millones de euros, un 12% más.

El dividendo por acción se sitúa en 0,685 euros, de los que 0,427 euros se abonarán el 27 de julio. Reafirmando perspectivas para 2026: crecimiento superior al 8% en el Beneficio Neto Ajustado.

También mayores activos de redes (especialmente en transporte) con mejores tarifas. 2.100 MW adicionales de generación. Mejoras de procesos ligadas a la IA y aumento de la eficiencia operativa.