Garamendi pide huir de las "polémicas políticas" por las bajas laborales y apela a un debate "serio"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este jueves, 9 de julio, alejarse de las "polémicas políticas" en todo lo relacionado con el absentismo laboral, a la vez que ha apelado a tener un diálogo "serio" con el Gobierno, los sindicatos, las comunidades autónomas y los empresarios.

Así lo ha trasladado durante la entrega de los XXXIII Premios CEOE Castilla y León que se ha celebrado en Valladolid, donde el presidente de la patronal en España ha reconocido que esta cuestión, hoy de actualidad por las polémicas palabras sobre las bajas laborales del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una de las principales preocupaciones empresariales.

En este sentido, ha emplazado a buscar soluciones evitando la confrontación política. Precisamente, ha evitado entrar en ese debate y únicamente ha apelado a las cifras, donde ha resaltado que "por incapacidad temporal, no por accidentes, en España faltan al trabajo de 18 millones, unos 1,4 millones de personas en el mundo privado".

En este sentido, ha explicado que el coste del absentismo es de unos 33.000 millones de euros, teniendo las empresas que hacer frente a 17.000. Por eso, Garamendi ha considerado que el objetivo ha de centrarse en la mejora de la atención sanitaria para que los tiempos de baja sean menores.

"Queremos que la gente se cure", ha incidido el presidente de la CEOE, que ha insistido en que esto se trata de que "nos sentemos todos para ver cómo arreglarlo", mientras también ha apelado a aumentar recursos en salud mental e incrementar el papel de las mutuas que puedan agilizar algunos de los procesos asistenciales.

Por todo ello, lo que ha pedido es "reflexión y tranquilidad", sin caer en los "asaltos políticos" para llevar a cabo un debate "serio" alejado de estas confrontaciones.

Menos impuestos

El encargado de clausurar el acto ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha avanzado que su Gobierno va a seguir "bajando impuestos de cara a los próximos meses" para "incentivar y hacer la vida más fácil a quienes queréis apostar por esta tierra".

En este sentido, ha recordado que durante sus gobiernos ha acometido ya 34 rebajas tributarias, algo que contrapone con las intenciones de quienes "tratan de poner trabas o hacer la vida más complicada" a los empresarios.

Precisamente, Mañueco ha incidido en que cree en la colaboración público-privada para impulsar políticas económicas que "ayuden a la iniciativa privada, que hagan que cada vez sea más importante" porque son los empresarios quienes "os jugáis vuestro patrimonio y la piel por llegar a lo más alto en vuestra tierra".

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Malueco, durante la entrega de los Premios CEOE Castilla y León Rubén Cacho Ical

Durante su intervención, también ha hecho referencia a los datos que sitúan a Castilla y León en el liderazgo nacional en el crecimiento de la producción industrial y las exportaciones. También el informe de CaixaBank que avanza una industria "cada vez más dinámica" y que será la segunda comunidad autónoma "con mayor aumento del PIB per cápita del 2019 al 2027".

"Eso señala que tenemos un crecimiento sólido, sostenible, que se debe en gran parte a la capacidad de adaptación del tejido empresarial del que vosotros sois parte", ha añadido.

Un sinfín de estadísticas y datos que, para Mañueco, se traduce en "algo muy importante, el empleo", que, a su juicio, es la "mejor política social".

"Hemos alcanzado cifras históricas de personas ocupadas y afiliadas a la Seguridad Social. Podemos decir sin ningún tipo de rubor que hay ahora más personas que nunca trabajando en nuestra tierra", ha celebrado.

Para contribuir a todo esto, ha destacado que la Junta ha apostado por estar "al lado" de las empresas, apoyando a "todos aquellos que quieren invertir y crecer" con ayudas directas, financiación, apoyos a la internacionalización y digitalización y con suelo industrial a precio competitivo.

Nueve premiados

La cita de este jueves ha sido el escenario de reconocimiento de nueve empresarios de Castilla y León, uno por provincia, como un "ejemplo activo de compromiso y dedicación en el sector o actividad que desarrollan".

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, asisten al acto de entrega de los XXXIII Premios CEOE Castilla y León Rubén Cacho Ical

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid ha contado con la presencia, además de Mañueco y Garamendi, de la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, el presidente de CEOECyL, Santiago Aparicio, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el responsable del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), Enrique Cabero.

Los premiados por provincias y delegaciones han sido los siguientes:

CEOE Ávila: Rodrigo Galaz Ballesteros y José Santiago García García, de Saja Construcción.

FAE Burgos: José Luis Hernández Sánchez, del Centro Regional de Servicios Avanzados.

FELE León: Ignacio Tejera, empresario con más de 40 años de trayectoria en el sector de la construcción.

CEOE Palencia: Jorge y César Calvo Guamis, de OVLAC.

CEOE Salamanca: Juan Antonio Martín Mesonero, del Grupo Gazmar.

FES Segovia: Bruno Portellano, de Verescence.

FES Soria: Samuel Moreno Rioja, de Embutidos Moreno Sáez.

CEOE Valladolid: Edmundo Bayón Bueno, de Bodegas Protos.

CEOE Zamora: José Fermín Benayas Boyano, del Grupo Promovil.