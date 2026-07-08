Dia anuncia una gran alianza con donaciones para que los alimentos más saludables lleguen a los pueblos en verano

Cada verano, miles de personas vuelven a sus pueblos para reencontrarse con sus raíces, compartir tiempo con sus familias y, también, disfrutar de unos días de descanso.

Sin embargo, volver al pueblo también pone de manifiesto la importancia de seguir impulsando comunidades rurales vivas, con oportunidades, servicios y acceso a recursos esenciales durante los 365 días del año.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de estas comunidades y mejorar el acceso a la alimentación en el medio rural, Dia y la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) han firmado una alianza estratégica para impulsar iniciativas conjuntas con impacto social y territorial.

El acuerdo establece un marco de colaboración con el fin de desarrollar proyectos que respondan a algunos de los principales retos del medio rural y contribuyan a fortalecer el bienestar y las oportunidades de estos territorios.

Primera iniciativa

Como primera acción de esta colaboración, y bajo el paraguas de comer mejor cada día, Dia va a poner en marcha, del 8 al 21 de julio la campaña de donación ‘Alimenta el futuro de nuestros pueblos’ en toda su red de tiendas y a través de la web habilitada por la Confederación.

Durante este periodo, los clientes podrán realizar una donación voluntaria que se destinará a financiar proyectos impulsados por Coceder relacionados con el acceso a una alimentación saludable en zonas rurales.

Coincidiendo con la época del año en la que miles de personas regresan a sus pueblos de origen, la campaña invita a transformar ese vínculo con el territorio en una oportunidad para contribuir a su futuro.

Con una donación en el momento de realizar su compra, los clientes podrán colaborar para que más personas que viven en zonas rurales tengan acceso a una alimentación saludable y a servicios adaptados a sus necesidades.

Los fondos recaudados contribuirán a financiar proyectos impulsados por Coceder para mejorar el acceso a la alimentación en zonas rurales, entre ellos servicios de distribución móvil, entrega a domicilio, puntos de abastecimiento comunitarios o comedores sociales.

Más allá de facilitar el acceso a los alimentos, estos proyectos contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural, actuando sobre algunos de los factores que condicionan su salud y su autonomía.

"En Dia entendemos la proximidad como una palanca para contribuir al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Por eso, esta alianza con Coceder es un paso más en nuestro compromiso para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y crecimiento en el medio rural”, afirma Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia.

Añade que con esta iniciativa “buscan invitar a los clientes a formar parte de ese compromiso colectivo y contribuir juntos a que los pueblos sigan siendo lugares llenos de vida y oportunidades de futuro”, ha añadido Tolcachir.

Impulso del desarrollo de las comunidades rurales

La campaña de donación representa el primer paso de un convenio marco que permitirá a Dia y Coceder desarrollar nuevas iniciativas conjuntas para responder a las necesidades de las comunidades rurales.

Entre las líneas de actuación previstas se encuentran iniciativas para mejorar el acceso a una alimentación saludable, favorecer la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, impulsar el emprendimiento a través de la franquicia Dia y promover el desarrollo de las comunidades rurales.

Una colaboración que está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad 2025-29, ‘El Valor de cada día’ de Dia y contribuye especialmente a tres de sus ejes prioritarios.

A través de Proximidad con impacto, la compañía refuerza su compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales y el impulso del emprendimiento; mediante Bienestar accesible, promueve iniciativas que facilitan el acceso a una alimentación saludable; y a través de Gente Dia, favorece la inclusión laboral de colectivos vulnerables.

Con esta alianza, Dia refuerza su compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades donde está presente y estar al lado de las personas para dar vida al día a día en cada comunidad, también en el medio rural.