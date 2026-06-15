El Grupo Enusa duplica sus beneficios después de impuestos en 2025 con ocho millones de euros.

Enusa finaliza el año con un beneficio neto de cinco millones y una cifra de negocio de 334, Emgrisa supera en más del 70% la cifra de negocio respecto a 2024 y ETSA lo hace en un 6%, impulsada por su línea de Logística de Medicina Nuclear.

El Grupo Enusa, compuesto por la matriz Enusa junto a ETSA y Emgrisa, ha presentado su Memoria Anual 2025.

El presidente del Grupo, Mariano Moreno, ha destacado que el pasado ejercicio "ha supuesto un punto de inflexión para el Grupo Enusa al reforzar su visión de futuro".

"También para consolidar un proyecto industrial preparado para afrontar los profundos cambios que están transformando el sector energético, el contexto europeo y el entorno geopolítico internacional", ha destacado.

Cifra de negocios

El Grupo Enusa ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados muy satisfactorios.

Su cifra de negocios asciende a los 382 millones de euros, seis más que en 2024, y duplica los resultados consolidados después de impuestos, que pasan de cerca de cuatro millones en 2024 a ocho millones en 2025.

La cifra de negocios de la matriz Enusa es de 334 millones de euros, con un beneficio después de impuestos de 5 millones de euros.

Por su parte, Emgrisa ha superado la cifra de negocio en más de un 70% respecto al ejercicio anterior y ha alcanzado el récord de facturación y resultados en los 35 años de historia de la sociedad.

En cuanto a ETSA, su cifra de negocio se ha incrementado un 6% respecto al ejercicio anterior, impulsada principalmente por el crecimiento de la línea de Logística de Medicina Nuclear.

Actuación en sostenibilidad

Enusa, destaca Mariano Moreno, "actúa desde la convicción de que el desarrollo industrial debe ser compatible con la protección del medioambiente, la buena gobernanza y la responsabilidad social".

"Entendemos la sostenibilidad como una forma de generar valor a largo plazo y de contribuir de manera responsable al bienestar de la sociedad", señala.

El Plan de Sostenibilidad de Enusa recoge un conjunto de iniciativas estratégicas en los ámbitos ESG (medioambiental, social y de gobernanza) que se desarrollan durante el periodo 24-26.

En el año 2025, la compañía ha llevado a cabo iniciativas novedosas como la impartición de formación en sostenibilidad a toda la plantilla, la creación de un canal de sostenibilidad o el análisis de la elegibilidad/alineamiento de sus actividades con la taxonomía.

Vinculado a este pilar empresarial, se encuentra el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Grupo Enusa.

En el ejercicio pasado, destaca la publicación de la 'Guía para el uso responsable de los recursos' como medida de sensibilización, promoviendo buenas prácticas en eficiencia energética, gestión de residuos y consumo responsable.

Durante 2025, las empresas del Grupo Enusa continuaron avanzando en la medición y reducción de su huella de carbono.

En este contexto, Enusa ha verificado externamente la huella de carbono correspondiente a 2024, alcanzando reducciones superiores al 75% respecto a 2019.

Estos avances se refuerzan con la emisión del Plan de Reducción de Emisiones 2025-2030, centrado en los alcances 1 y 2 y con la previsión de incorporar progresivamente el alcance 3.

Asimismo, Enusa y Emgrisa han obtenido los sellos Calculo y Reduzco del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondientes al periodo 2019-2023.

Igualdad y diversidad

La igualdad de género y la diversidad forman parte del compromiso social del Grupo Enusa y se integran de forma transversal en sus políticas internas, instrumentos de buen gobierno y cultura organizativa.

En 2025, Enusa ha registrado en el Regcon su nuevo Plan de Igualdad, con vigencia hasta 2029, que establece medidas concretas con indicadores, responsables y un sistema paritario de seguimiento, evaluación y revisión.

También ha avanzado en la implantación de medidas para la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI, en cumplimiento de la nueva normativa, incluyendo los correspondientes protocolos de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI.

En 2025, ha sido relevante el incremento global de las acciones formativas desarrolladas de forma transversal en materias relacionadas con la sostenibilidad (igualdad, LGTBI y cumplimiento), así como en calidad y seguridad, con un doble objetivo de mejora continua y sensibilización.

Transformación digital

Asimismo, Enusa continúa con la mejora de su posicionamiento mediante la implantación del Plan de Transformación Digital.

En 2025, se han ejecutado proyectos como la digitalización de los procesos de contratación y compras y aprovisionamiento, de los laboratorios y del gestor de archivos y la evaluación automatizada de radiografías digitales.

También la conexión de los automatismos de las máquinas de producción a herramientas de Business Intelligence; la estandarización del trabajo con herramientas colaborativas, así como iniciativas transversales como Enusa en la nube y el proyecto de dato único.

Negocio nuclear

Para el Grupo Enusa, subraya Mariano Moreno, "la diversificación constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento".

"Enusa avanza en el desarrollo de nuevas tecnologías de combustible, como el mercado VVER y la futura entrada en el ámbito de los reactores modulares pequeños (SMR)", señala.

Y hace hincapié en que "refuerza de manera decidida su posicionamiento en actividades como el desmantelamiento de instalaciones nucleares y la gestión de residuos".

"Estas áreas representan oportunidades de crecimiento y también una responsabilidad industrial, ambiental y social con las generaciones futuras", afirma.

A lo largo del año 2025 ha destacado el subcontrato de fabricación de combustible VVER 440 para la central de Loviisa (Finlandia).

También la firma, a través de Genusa, del contrato de suministro de combustible para la central de Forsmark (Suecia) como resultado de la licitación abierta por la eléctrica Vattenfall para el suministro de combustible en el periodo 2028-2033.

Por otro lado, el acuerdo con Westinghouse para el proyecto de suministro e instalación de dispositivos Espiga en la central de Maanshan (Taiwán), que se suministrarán por primera vez a una central extranjera.

Y la firma de un contrato marco de ingeniería para la realización de estudios, servicios de formación,… con la empresa ENEC, en Emiratos Árabes Unidos.

En lo relativo a la Fábrica de Juzbado, se han fabricado 251 toneladas, de las cuales un 68% se han exportado a Bélgica, Finlandia y Francia.

"La Fábrica de Juzbado, que en 2025 ha celebrado su 40° aniversario de excelencia operativa, ocupa un lugar central en nuestra estrategia", afirma.

Y asegura que "su capacidad tecnológica, su flexibilidad para trabajar con distintos tecnólogos y su elevado nivel de calidad la convierten en un activo estratégico para Enusa y Europa".

"De ahí, que sea una prioridad para el Grupo seguir invirtiendo en su modernización, digitalización e innovación", manifiesta el presidente.

Negocio medioambiental

El Centro de Saelices el Chico ha continuado con el desarrollo del proyecto MINETRA, de aplicación de tecnosoles, fabricando casi 13 mil toneladas de tecnosol.

Emgrisa ha realizado más de 100 proyectos de gestión ambiental de suelos, residuos, aguas y consultoría ambiental.

La planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Cervera del Maestre (Castellón), ha gestionado algo más de 78.300 toneladas de residuos, de las cuales casi 13.400 han sido recuperadas de material valorizable.

Negocio logístico

ETSA, por su parte, ha aumentado la línea de negocio de Logística de Medicina Nuclear.

Además, ha resultado adjudicataria del servicio de Operador de Transporte de Residuos Radiactivos para ENRESA para el periodo 2026-2027 y ha suscrito un contrato de largo alcance con Biocarburantes de Castilla y León, del Grupo Vertex, para el periodo 2026-2028.

La Memoria Anual

La versión completa está disponible en la página web de la compañía www.enusa.es, en la Sala de Prensa. También se ha editado un vídeo que puede verse en el canal de Youtube de la empresa. Ambos documentos se han elaborado tanto en español como en inglés.

La Memoria Anual 2025 del Grupo ENUSA engloba tanto la información financiera como la información sobre sostenibilidad y que recoge los hitos más destacados y las principales iniciativas realizadas durante el pasado ejercicio.

En relación con la información de sostenibilidad, el documento cumple un año más con los requisitos del Global Reporting Initiative (GRI) y de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no financiera y diversidad.

Esta contempla las exigencias de información relativa a la evolución, los resultados y la situación del Grupo Enusa en materia social, medioambiental y de buen gobierno.

La información financiera ha sido auditada por Forvis Mazars y, la relativa a sostenibilidad, verificada por Aenor.