Enusa envía combustible nuclear desde Salamanca a Finlandia: un hito que refuerza la soberanía energética europea

La empresa pública Enusa ha alcanzado un hito estratégico en su trayectoria industrial con el envío de la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 destinada a la central nuclear de Loviisa, en Finlandia.

Este suministro, compuesto por 92 elementos fabricados íntegramente en la provincia de Salamanca, evidencia la relevancia de la fábrica de Juzbado como una de las instalaciones europeas con capacidad para fabricar combustible nuclear para reactores VVER-440.

Esta operación es el resultado del acuerdo de colaboración firmado en 2022 con Westinghouse, socio tecnológico de la compañía desde hace medio siglo. El proyecto ha permitido reinstalar la capacidad productiva necesaria para atender a reactores de tecnología VVER-440, presentes en varios países de la Unión Europea.

Tras este primer envío, la compañía ya tiene programada la fabricación y entrega de una segunda recarga para el mismo cliente finlandés durante el próximo otoño. La apuesta por esta línea de producción ha conllevado una renovación tecnológica completa de las instalaciones salmantinas.

Entre los años 2001 y 2007, Enusa ya suministró centenares de elementos a la planta de Loviisa, pero para esta nueva etapa se ha desarrollado una infraestructura capaz de producir las generaciones más avanzadas de combustible, los modelos NOVA E-6 y NOVCD.

Desde la fábrica de Juzbado, Enusa contribuye a "reducir la dependencia europea de proveedores externos en un ámbito sensible, asegurar la continuidad operativa de centrales nucleares en países socios, reforzar la resiliencia del sistema energético europeo y apoyar los objetivos de descarbonización y seguridad de suministro de la Unión Europea", como explica en un comunicado.

El desarrollo de esta capacidad industrial ha contado con un importante respaldo institucional a través del proyecto europeo APIS, una iniciativa de investigación e innovación enmarcada en el programa Horizonte Europa–Euratom.

Con una financiación comunitaria de aproximadamente 10 millones de euros, este programa busca garantizar una solución europea totalmente independiente en el diseño y fabricación de combustible nuclear, fortaleciendo la resiliencia del sistema energético de la Unión y apoyando sus objetivos de descarbonización.

Como parte del Grupo SEPI, holding público que integra a 15 empresas participadas de forma directa y emplea a más de 74.000 profesionales, Enusa pone de manifiesto su capacidad para liderar proyectos de alta especialización técnica.

De este modo, la fábrica de Juzbado no solo asegura la continuidad operativa de centrales nucleares en países socios, sino que sitúa a la industria española en el centro de la estrategia de seguridad y soberanía energética de Europa.