El futuro de la nueva flota de reactores nucleares modulares en Europa pasa por Salamanca gracias a Enusa

Salamanca tendrá un papel trascendental en el despliegue de la nueva generación de reactores nucleares modulares en toda Europa gracias al nuevo acuerdo de cooperación que ha firmado Enusa con la empresa polaca Synthos Green Energy (SGE) para el desarrollo del BWRX-300.

Este pasado martes se firmaron dos acuerdos relacionados con el combustible nuclear entre SGE y las españolas Enusa Industrias Avanzadas S.A. S.M.E., y GNF Enusa Nuclear Fuel S.A. (Genusa).

Un acuerdo que permite reforzar las capacidades de la compañía en estrategia de combustible nuclear, preparación de compras y desarrollo de la cadena de suministro.

La planta de Enusa en Juzbado (Salamanca), una instalación nuclear dedicada al diseño y fabricación de combustibles, podrá ser eje operativo central de este nuevo acuerdo.

Los documentos rubricados, complementarios entre sí, respaldan el modelo más amplio de SGE para la construcción de una plataforma para el despliegue de una flota de reactores modulares pequeños BWRX-300 en los mercados europeos.

Según el acuerdo alcanzado con Enusa, SGE trabajará en el desarrollo de una hoja de ruta hacia un modelo de adquisición de materiales combustibles, incluyendo cooperación estratégica, técnica y comercial en la compra de uranio poco enriquecido en forma de UF6, sus componentes y su entrega a la planta de fabricación o de reconversión.

Por otro lado, Genusa se encargará de la consultoría, formación y apoyo de ingeniería a SGE en materia organizativa y técnica del suministro de combustible nuclear, así como el fabricado y servicios de ingeniería asociados.

Los acuerdos, en su conjunto, amplían el acceso de SGE a conocimiento de expertos en etapas clave de la cadena de valor del combustible nuclear y contribuyen a preparar a la empresa para la futura adquisición y entrega de combustible para SMR.

Todo ello supone un paso hacia la ampliación de la cadena de suministro europea en torno al BWRX-300, reforzando las bases industriales necesarias para desplegar una flota.

De la misma forma, aprovecharán la trayectoria operativa establecida de GNF2 y un diseño de combustible nuclear probado, que ya ha sido autorizado y usado en Europa durante casi 20 años.

Para la empresa polaca, la preparación en materia de combustible es un asunto crítico de la construcción de la plataforma de despliegue de la flota. La disponibilidad a largo plazo de servicios relacionados con el mismo y los acuerdos de suministro serán esenciales para ofrecer proyectos nucleares repetibles a escala.

Tal y como ha destacado el CEO de SGE, Rafat Kasprów, los acuerdos suman "una dimensión importante vinculada al combustible" y fortalecen "el ecosistema más amplio requerido para el despliegue de una flota en múltiples mercados".

Por su parte, el presidente de Enusa, Mariano Moreno, ha precisado que la firma es un "hito relevante" para la empresa y que esta está enmarcada dentro del Plan Estratégico de la compañía.

"Reafirma nuestro compromiso con la fiabilidad del suministro y con la innovación en un entorno de mercado cada vez más exigente, consolidando el papel de Enusa como socio industrial de referencia, apoyado en un sólido conocimiento técnico y en una trayectoria contrastada de más de 50 años", ha añadido.

Por último, el director de operaciones de GNF y consejero delegado de Genusa, Josh Parker, ha avanzado que la Global Nuclear Fuel "está preparada para apoyar el despliegue del BWRX-300 en Europa".