Aspasia ofrece preparación gratis a los opositores afectados por el cierre de su academia a un mes de los exámenes

La reciente noticia del cierre repentino de una academia de oposiciones, que ha dejado a numerosos alumnos sin clases y sin la devolución de su dinero a tan solo un mes de sus exámenes, ha generado una fuerte preocupación en el sector educativo.

Ante esta situación, OpositaFijo, vinculado al grupo formativo Aspasia, ha decidido dar un paso al frente con una iniciativa solidaria: ofrecer preparación gratuita hasta examen a todos los afectados.

Una medida solidaria

La medida busca dar una respuesta inmediata a quienes, tras meses de esfuerzo y preparación, se han visto desamparados en el momento más crítico de su proceso.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo cientos de opositores perdían no solo su inversión económica, sino también su oportunidad de presentarse en condiciones óptimas”, explican desde la dirección de OpositaFijo.

El cierre de la academia, recogido por diversos medios de comunicación, ha dejado a los opositores sin acceso a clases y tutorización en una fase clave de su preparación.

En muchos casos, los alumnos habían abonado importes significativos por un servicio que ahora no podrán recibir. Esta situación, además del perjuicio económico, supone un fuerte impacto emocional y académico.

Consciente de ello, OpositaFijo ha diseñado un plan de acogida urgente que permite a los afectados incorporarse de forma inmediata a su sistema de preparación.

La iniciativa incluye acceso completo a su plataforma online, clases en directo y grabaciones, materiales actualizados, simulacros de examen y acompañamiento por parte de su equipo de preparadores, todo ello sin coste alguno para los nuevos alumnos.

“El objetivo es claro: que ninguna persona vea truncadas sus opciones por una situación ajena a su esfuerzo. Sabemos lo que implica preparar una oposición y queremos estar a la altura en un momento como este”, señalan desde la compañía.

Javier Ramirez, CEO de OpositaFijo

Para beneficiarse de esta iniciativa, los interesados deberán acreditar su situación como alumnos afectados por el cierre de la academia. Una vez validada la información, podrán acceder directamente a los recursos de OpositaFijo y continuar su preparación sin interrupciones.

Dudas en el sector

Más allá de la respuesta inmediata, este episodio pone sobre la mesa la necesidad de una mayor transparencia y garantías en el ámbito de la formación para oposiciones. La estabilidad de los centros y la protección del alumnado se convierten en aspectos fundamentales en un sector con una alta demanda y un impacto directo en el futuro profesional de miles de personas.

Con esta iniciativa, OpositaFijo no solo ofrece una solución concreta a un problema urgente, sino que también lanza un mensaje claro: el compromiso con el alumno debe estar por encima de cualquier circunstancia.

En un momento decisivo para muchos opositores, contar con apoyo y recursos adecuados puede marcar la diferencia. Y, en este caso, puede ser la clave para que quienes se han visto afectados puedan llegar a tiempo a su objetivo.