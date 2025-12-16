La firme apuesta de Aspasia por la formación a lo largo de la vida: desde la FP básica hasta la jubilación

En un mundo donde la inteligencia artificial y la automatización transforman los empleos a gran velocidad, la formación a lo largo de la vida se ha convertido en la principal herramienta para mantenerse empleable. Muchas profesiones tradicionales están desapareciendo o cambiando radicalmente, mientras surgen otras nuevas relacionadas con la tecnología, la sostenibilidad y la salud digital. Las empresas ya no buscan solo títulos universitarios, sino personas capaces de aprender continuamente y adaptarse con rapidez a nuevas herramientas y procesos.

Por eso, quien deja de formarse corre el riesgo de quedarse fuera del mercado laboral. Hoy las compañías valoran más la capacidad de reciclaje que la experiencia acumulada en un solo oficio. Aprender habilidades digitales básicas, idiomas o competencias blandas como la resolución de problemas se ha vuelto tan importante como el primer título. En un entorno que no para de cambiar, la formación permanente es la mejor garantía de futuro profesional.

En ese contexto cambiante, el Grupo Aspasia, que lleva más de 20 años trabajando por la formación de las personas, ha dado un paso adelante en su apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida y está extendiendo sus líneas de actuación en esta materia.

El director de negocio privado del Grupo, Juan Salcedo, destaca en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que, en su catálogo formativo, el estudiante puede encontrar posibilidades "desde una FP de grado básico hasta la jubilación" con formación continua de todo tipo de especializaciones y cursos avanzados. "El objetivo es estar conectados con la vida del estudiante en su proceso formativo a lo largo de toda su carrera", señala.

Salcedo apunta que el Grupo Aspasia está desarrollando "nuevos verticales privados como la FP, líneas privadas relacionadas con tecnología, oposiciones y microcredenciales". "Queremos estar al lado del estudiante para dar esa oferta y que nadie pueda decir que no puede encontrar toda la formación que necesita dentro del Grupo Aspasia, con esa misión de poner siempre a la persona en el centro y transformar las vidas a través de la educación", asegura.

Una línea de microcredenciales

Grupo Aspasia se caracteriza por una gran adaptación a la demanda y a los tiempos que corren y en ese sentido encaja a la perfección su línea de microcredenciales, que Salcedo define como "una versión 2.0 de lo que es la universidad".

"La universidad son cuatro años y cuando sales se queda un poco obsoleto todo lo que has hecho y nosotros hemos impulsado las microcredenciales que es un proyecto impulsado por la UE que son como trocitos de grados en los que el estudiante utiliza los skills necesarios para demandas de trabajo. Además, somos capaces de certificar ese conocimiento y validarlo de una manera oficial para que puedan trabajar y que el empleador pueda certificar que esa persona tiene ese conocimiento", afirma.

El director de negocio privado del Grupo comenta que su propósito principal es "facilitar la vida del estudiante y estar siempre a su lado a la hora de la demanda del empleo". "Estamos haciendo itinerarios especializados que permiten que la persona sea más empleable, y con conocimientos demostrados. En nuestro proceso de formación aprendes haciendo. Hoy en día cuando sales al mercado laboral tienes que tener la capacidad de demostrar que lo que has aprendido en tu formación lo sabes hacer. Con nosotros eso va a ser posible", asegura.

Un grupo de referencia en el sector educativo

El Grupo Aspasia se encuentra inmerso en un auténtico proceso de un crecimiento orgánico a través de nuevas líneas de negocio, que implican el crecimiento tanto en España como en paises de Latinoamérica.

"Estamos en ese proceso de crecer de forma orgánica así como de integrar empresas que se adapten a la filosofía de Aspasia y que podamos crecer juntos. Con esta hoja de ruta, en 2030 estaremos en disposición de ser el grupo educativo de referencia tanto en España como en Latinoamérica", afirma Salcedo.

Y hace hincapié en que Latinoamerica es "un punto muy importante" de la expansión del Grupo. "Compartimos idioma, además en Latinoamérica tienen muchas necesidades desde el punto de vista de la formación y creemos que podemos exportar todo el desarrollo y la experiencia adquirida al otro lado del Atlántico. Chile, Colombia y Perú son nuestros polos neurálgicos y, desde ahí, queremos llegar a todo el Cono Sur teniendo esos tres centros como puntos de referencia. El objetivo es posicionar nuestra marca desde Tierra de Fuego hasta Miami", apunta.

Unas novedades que el Grupo tiene intención de compaginar con la formación que siempre le ha caracterizado. "Vamos a seguir siendo los líderes en la formación subvencionada, en la Formación Dual, comprometidos con el empleo, con prácticas en empresas y con un acercamiento muy grande a las empresas en las zonas donde trabajamos", señala Salcedo.

El director de negocio privado hace hincapié en que "las empresas demandan trabajadores" y el Grupo Aspasia "intenta formar a esos trabajadores para que se adapten a esa demanda". "Aspasia tiene que ayudar a resolver esa diferencia entre personas cualificadas y demandantes de empleo. Ahora mismo en España existe un gran problema", comenta.

Además, subraya que todos los socios de Aspasia "están en grupos de trabajo, en mesas de diálogo con sindicatos y CEOE, y están cerca de las demandas tanto de las personas como de las empresas". "Estando en la calle son capaces de saber cuáles son las necesidades latentes de las empresas y tratamos de cubrir ese espacio para que tenga sentido. No es formar por formar para tener un título sino formarte para algo en lo que te puedas emplear", añade.

Un círculo virtuoso

Salcedo señala que Grupo Aspasia está lanzando "un crisol de marcas que se complementan muy bien, en un círculo virtuoso".

"Tenemos una línea de oposiciones que va a cubrir la demanda tanto local, como autonómica y estatal que va a ser muy importante; las microcredenciales que ya hemos comentado antes; una línea de tecnología para intentar solucionar la falta de demanda de personal cualificado o proyectos muy específicos en las áreas de nutrición o ingeniería donde queremos liderar los procesos formativos incorporando a la empresa referente del sector", afirma.

E incide en que su objetivo es "llegar a la mayor cantidad de gente con la mayor variedad posible de formaciones, siempre de calidad y siempre orientadas al empleo". "Buscamos que todo tenga un sentido y se integre de esa manera virtuosa", zanja. Un ambicioso objetivo de un grupo educativo con más de 20 años de trayectoria que se ha convertido en un auténtico referente.