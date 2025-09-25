La demanda de trabajadores con FP se dispara: "Supondrán el 70% de las ofertas y no habrá suficientes titulados"

España tiene un enorme déficit de trabajadores técnicos. Algo que se refleja en las ofertas de trabajo. Según un reciente estudio elaborado por Infoempleo y Adecco durante 2024 la mitad de las demandas de empleo que publicaron las empresas solicitaban trabajadores con FP.

Una tendencia al alza en los últimos años y que va a seguir creciendo. El CEO de Grupo Aspasia, empresa especializada en formación y con diversa oferta de FP en Castilla y León, asegura que "no es un boom pasajero. Va a seguir aumentando la demanda de estos puestos".

Para Lorenzo Alonso"dentro de poco serán el 60% o el 70%" las que exijan FP con lo que España se equiparará a lo que sucede en otros países europeos donde lo habitual es que el 70% de las ofertas de empleo serán para formación técnica y el 30% para universitarios. Argumenta como "esto es lógico".

Ejemplifica que en una fábrica hay 10 ingenieros, 200 personas en mantenimiento y 200 personas en producción. "Al final el índice de personas que requieren una titulación de formación técnica es mucho mayor que las que necesitan una formación universitaria".

"En España la línea era igual pero tenemos a personas sobrecualificadas en los puestos de trabajo porque ocupan puestos técnicos gente universitaria. Las empresas lo saben y ahora quieren personal con la cualificación para el puesto".

Precisa además que evitar trabajadores sobrecualificados también es más rentable para las empresas porque "funciona mejor una persona de formación profesional, no hay que invertir en formarle en el puesto de trabajo, ya tiene la cualificación necesaria para desempeñar sus labores".

FP en auge

España es el país donde más está creciendo el número de personas cursando formación técnica y profesional. "Llevamos ya dos años donde la tasa de alumnado matriculado en FP supera la tasa de las universidades", explica Lorenzo Alonso. Un auge motivado esencialmente por la alta inserción laboral de los titulados en FP pero también porque desde 2021 "la pasarela entre un grado superior de FP y la universidad es sencilla".

Se ha roto la leyenda negra que existía sobre la FP en España. "Ven que la formación profesional es una alternativa igual de válida y no es para el que no sirva para la universidad. Al contrario, es una alternativa directa con una empleabilidad mucho mayor". Que incluso permite cursar estudios universitarios una vez terminados los de FP.

En los últimos años el efecto es contrario. La alta tasa de empleabilidad de quien cursa FP ha prestigiado este tipo de formación. En el último curso académico hubo 1,2 millones de estudiantes de FP en nuestro país según las cifras del Ministerio de Educación.

Empleo asegurado

La Formación Profesional es una elección segura en la actualidad de cara a encontrar un empleo al terminar los estudios. El CEO de Grupo Aspasia confirma que "la inserción laboral de nuestros alumnos es del 100%, y los que no se insertan es porque deciden seguir estudiando".

El dato global de inserción laboral en todos los grados disponibles no es tan alto aunque roza el pleno empleo. Según datos de 2024 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León el 87,4% de los titulados en FP encuentran trabajo inmediatamente después de terminar su formación técnica.

La demanda es tal y no deja de crecer que si salieran más titulados en FP cada año, también serían contratados de inmediato. "En el mercado laboral hay más plazas que la gente que sale, esa es la garantía de que vas a trabajar nada más terminar", apunta Alonso.

De hecho, el problema para los centros de FP es otro. Les resulta muy complicado cubrir incluso la cantidad de solicitudes de alumnos en prácticas que realizan las empresas. "Tenemos muchas más empresas demandando a los alumnos que alumnos".

Con esta garantía laboral la FP atrae ahora a perfiles más diversos. La mayoría siguen siendo jóvenes de 16 a 20 años que se matriculan tras terminar la educación obligatoria o el bachillerado en modalidad presencial.

Pero a ellos se une otro perfil, sobre todo en las modalidades online. "Tenemos gente de muy diversas edades", afirman desde Aspasia, que están viendo en la FP una forma de reorientar su trayectoria profesional.

No hay relevo

Este éxito de la formación técnica es una buena noticia para quien decide cursarla, pero evidencia un problema grave al que se enfrenta el mercado laboral. Los expertos advierten de que la falta de trabajadores técnicos se va a acrecentar en los próximos años.

La generación del baby boom comienza a jubilarse y no hay relevo suficiente.

"Viene un hándicap tremendo para el desarrollo de nuestro país. Los baby boomers empiezan a llegar a edades cercanas a su jubilación. La tasa de reposición de personas que se están formando con la tasa de reposición de las personas que se están jubilando es mucho mayor", avisa Salvador Lorenzo.

Por eso se prevé que "la empleabilidad para puestos técnicos no solamente se va a incrementar sino que posiblemente sea un problema de productividad en los próximos años poder cubrir todos los puestos de personas que se jubilan".