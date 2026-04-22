Jaime Curiel, de Calzados Armonía, recibe el Premio Especial del Empresario del Año de la UVa por su trayectoria

Foto de familia del jurado del Premio Empresario del Año de la UVa

El vallisoletano Jaime Curiel Fernández, de Calzados Armonía y Solera, se ha alzado este martes con el Premio Especial del XLII Certamen Empresario del Año de la Universidad de Valladolid.

Se trata de una iniciativa con la que la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales UVa rinde homenaje y destaca la labor de empresas y entidades del tejido industrial y social.

De esta manera, Curiel Fernández conquista este galardón por "su liderazgo, gestión y visión comercial".

Por haber llevado tanto a Calzados Armonía, un negocio tradicional familiar con más de medio siglo de vida, como a la firma de ropa Solera, que él mismo creó, hasta "altas cotas de posicionamiento en el sector del detalle".

El "compromiso" con el emprendimiento

"Más de 20 años al frente del oficio, superando los retos del comercio electrónico, los nuevos hábitos de consumo y la alta competencia, sin renunciar al trato cercano, personalizado, se traducen en la alta fidelidad de los clientes", han destacado desde la organización.

Y han hecho hincapié en que los clientes, "generación tras generación, siguen confiando en estos sellos vallisoletanos".

"Así, a su compromiso con el emprendimiento, la calidad y la atención personalizada se suma su capacidad de trabajo y su pasión por estos negocios, referentes dentro del sector de la venta al por menor de Valladolid", han añadido.

Por todo ello, el Certamen ha decidido distinguir nuevamente a Curiel Fernández, tras lograr el premio en la categoría de Comercio en la XXVI edición.

Otras siete entidades

El jurado, presidido por el decano de la Facultad, José Antonio Salvador Insúa, ha destacado también la labor de otras siete entidades en otras tantas categorías.

Así, la Delegación Territorial de la Once en Castilla y León, ha ganado en la sección de Tercer Sector por su labor "en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, promoviendo su integración social y su autonomía".