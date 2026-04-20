Mercadona, el motor silencioso del medio rural en Castilla y León: 2.705 millones a proveedores locales

Mientras muchos solo ven supermercados, Mercadona está tejiendo una red de confianza y crecimiento compartido que está transformando la economía de Castilla y León.

En 2025, la compañía compró a proveedores de la comunidad por valor de 2.705 millones de euros, una cifra récord que consolida su apuesta por el sector agroalimentario castellano y leonés y demuestra que su modelo "todo gana" no es solo una frase hecha.

La cantidad de producto local que Mercadona lleva a sus lineales impresiona: 71.000 toneladas de patatas, un 29% más que el año anterior, 10.000 toneladas de cebollas, 13.000 toneladas de manzanas, 16.300 toneladas de azúcar y 3.900 toneladas de fresas.

Son números que se traducen en estabilidad para miles de agricultores y cooperativas de la región, que encuentran en Mercadona un cliente fiel, previsor y exigente en calidad.

Inversión y modernización constante

La compañía destinó 28 millones de euros en inversiones en la Comunidad. Más de 26 millones fueron a mejorar su red de tiendas y a implantar la exitosa sección 'Listo para Comer'.

Abrió tres nuevos supermercados, en Valladolid y León, y cerró cuatro antiguos que ya no cumplían los estándares actuales. Al cierre de 2025, Mercadona operaba 63 tiendas en Castilla y León, de las cuales 58 ya son del modelo eficiente Tienda 8 y cuentan con platos preparados.

En Villadangos del Páramo (León) invirtió otros 2 millones para optimizar su bloque logístico, mejorando así la eficiencia de toda la cadena.

Empleo de calidad

Más de 4.500 personas forman la plantilla de Mercadona en la Comunidad, con empleo estable y condiciones que marcan tendencia.

Entre ellas, una semana laboral mejorada con una semana extra de vacaciones y una subida salarial según IPC y primas por objetivos que llegan a tres mensualidades para los trabajadores con más antigüedad.

Además, en su lucha contra el desperdicio, la compañía donó 730 toneladas de alimentos en perfecto estado a 50 entidades sociales de Castilla y León. Equivale a más de 12.160 carros de la compra que llegaron directamente a quienes más lo necesitan.

Un modelo que funciona

Este éxito regional forma parte de una estrategia más amplia. Mercadona compró en toda España 30.200 millones de euros a sus más de 14.000 proveedores en 2025, un 4 % más que el año anterior.

Más del 85 % de todo su surtido es de origen nacional, con compromisos claros como el 100 % de aceite de oliva y cítricos en temporada españoles.

"Relaciones de confianza a largo plazo, transparencia y crecimiento compartido". Ese es el mantra que Mercadona repite y, sobre todo, cumple. En Castilla y León no solo vende: compra, invierte, genera empleo estable y devuelve a la sociedad.

En tiempos de incertidumbre, su apuesta por el campo y la industria de la Comunidad suena como una de las mejores noticias económicas del año.