Eurocaja Rural reivindica en el Senado su papel frente a la despoblación y la exclusión financiera

Fundación Eurocaja Rural ha participado este lunes en el Senado en la presentación del VI Estudio 'Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026', impulsado por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA, centrado en los retos y oportunidades del medio rural en España.

En el acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya; y el presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, quienes han coincidido en la necesidad de impulsar políticas eficaces para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de los pueblos.

Durante la jornada, la gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés, ha defendido el compromiso de la entidad con la cohesión territorial, el emprendimiento y la lucha contra la despoblación en las zonas donde está presente.

Eurocaja Rural ha destacado su red de oficinas en pequeños municipios como una herramienta contra la exclusión financiera.

A cierre de 2025, era la única entidad con presencia física en 71 localidades, dando servicio a más de 89.000 habitantes.

Además, en municipios incluidos en el reto demográfico presta atención desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

La fundación, por su parte, mantiene distintas iniciativas de carácter social y formativo para reforzar el medio rural.

Entre ellas figuran las 'Ayudas Sociales', con una línea específica de desarrollo rural; el foro 'Empuéblate', centrado en soluciones frente a la despoblación; y programas de formación como 'Campus Talento', los cursos de seguridad digital para mayores o 'Aula Virgen Extra', orientado al sector agroalimentario y cooperativo.

El estudio presentado refleja una mejora en la percepción sobre la evolución de la España rural, aunque advierte de que los avances siguen siendo insuficientes.

Entre los principales problemas, señala el exceso de burocracia, la falta de vivienda, el escaso respaldo a los emprendedores y la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

Susana Cortés ha insistido en la importancia de seguir respaldando proyectos que refuercen el tejido social y económico de los pueblos para que sigan siendo espacios con futuro y oportunidades.