La biomasa, una alternativa real al petróleo ante la guerra de Irán: Cartif impulsa la transición energética en España

Dos trabajadoras del Laboratorio de Análisis y Ensayos de Biocombustibles Sólidos de Cartif

El conflicto en Irán ha disparado los precios del petróleo. El barril de Brent ha alcanzado picos cercanos a los 120 dólares y este incremento se ha trasladado a los surtidores españoles donde la gasolina y, especialmente el diésel, han subido de forma notable en las últimas semanas.

Hogares, transportistas e industrias sienten ya el impacto en sus costes. Ante esta nueva crisis geopolítica, la biomasa sólida emerge como una alternativa real, renovable y con precios mucho más estables para calefacción, procesos industriales y generación de energía en España.

El centro tecnológico Cartif, referente en España, impulsa esta transición a través de su Laboratorio de Análisis y Ensayos de Biocombustibles Sólidos, que inició su actividad en 2005 y fue pionero en obtener la acreditación ENAC para ensayos de biocombustibles sólidos en 2015.

Actualmente es el único laboratorio nacional con alcance completo del sistema ENplus® para pellets de madera, reconocido por el European Pellet Council.

Allí se analizan todo tipo de materiales y se evalúan parámetros como el contenido de humedad, el poder calorífico, las cenizas, la composición elemental, la densidad, el tamaño de partícula y la temperatura de fusibilidad, para garantizar un uso eficiente y seguro.

El papel de la biomasa

Mónica Losada de la Rosa, directora del Laboratorio de Análisis y Ensayos de Cartif, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y destaca que la situación internacional "ha puesto de relieve la vulnerabilidad de un sistema energético basado en combustibles fósiles".

La biomasa sólida ayuda a reducir drásticamente la dependencia energética del exterior y ofrece soluciones de calefacción y generación de energía más sostenibles, con una estabilidad de precios que los fósiles no pueden igualar en momentos de tensión geopolítica.

Aplicaciones como las redes de calor permiten suministrar energía térmica renovable de forma centralizada en barrios o polígonos, mejorando la eficiencia global del sistema y reduciendo los costes para hogares y empresas.

"En definitiva, apostar por la biomasa no es solo una cuestión ambiental, sino también una decisión estratégica para garantizar energía estable y asequible para todos", comenta Losada.

Una trabajadora de Cartif en el Laboratorio de Análisis y Ensayos

Ventajas técnicas y ambientales

Frente a los combustibles fósiles, la biomasa cierra el ciclo natural del carbono, reduce residuos y fomenta la economía circular, al tiempo que genera empleo y actividad económica en el medio rural español.

Técnicamente, permite producir energía térmica y eléctrica de manera continua, lo que la hace especialmente adecuada para calefacción doméstica, procesos industriales y grandes instalaciones.

"La biomasa sólida presenta una serie de ventajas muy relevantes frente a los combustibles fósiles, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental", explica Losada.

Al ser un recurso mayoritariamente local, su precio se mantiene al margen de las fuertes oscilaciones de los mercados internacionales de petróleo y gas, como las que estamos viviendo con el conflicto en Irán.

"Además de ser una alternativa en términos de coste en situaciones de precios energéticos elevados, aporta también beneficios ambientales y sociales que le convierten en una pieza clave para la transición hacia un modelo energético más sostenible", añade.

Un interés creciente

El encarecimiento del diésel ha sido más pronunciado que el de la gasolina, golpeando con especial dureza al transporte y a sectores industriales como la alimentación, la cerámica o la química.

Trabajo con materiales en el Laboratorio

Ante esta realidad, muchas compañías están acelerando la búsqueda de alternativas locales y predecibles. "Se está observando un incremento notable del interés por estos tipos de productos", señala Mónica Losada.

"Empresas de sectores industriales y operadores de redes de calor están evaluando cada vez más la biomasa como una opción fiable para mitigar riesgos frente a las fluctuaciones del mercado", añade.

En el laboratorio de Cartif se ha detectado un aumento significativo tanto en consultas como en muestras recibidas para caracterizar biomasa. La situación internacional está llevando a las empresas a explorar con urgencia otras vías de abastecimiento energético.

Calidad y seguridad certificadas

Un biocombustible de baja calidad puede generar combustión ineficiente, corrosión en los equipos, formación de escorias o incluso fallos graves en las instalaciones.

El trabajo del laboratorio de Cartif es precisamente evitar estos riesgos mediante análisis rigurosos. "Un biocombustible de mala calidad puede provocar problemas como una combustión ineficiente, corrosión, desgaste y fallo en los equipos", advierte Losada.

La acreditación ENAC, obtenida en 2015 y mantenida con éxito desde entonces, supone un sello de máxima fiabilidad: los ensayos se realizan con métodos validados, equipos calibrados y personal altamente competente, sometidos a auditorías periódicas.

Envases con materiales

"La acreditación ENAC supone un elemento diferenciador clave ya que aporta confianza y credibilidad al cliente".

Análisis diferenciales

En varios proyectos reales, los técnicos de Cartif han identificado parámetros que estaban afectando directamente al rendimiento de calderas y sistemas de biomasa.

Tras recibir los resultados, las empresas han podido modificar tanto la selección del combustible como los ajustes de operación.

"Se traduce en una mayor eficiencia energética y una reducción del mantenimiento", comenta Losada, asegurando que "han notado un ahorro significativo".

Una caracterización precisa y acreditada puede ser el elemento diferenciador entre una instalación que funciona de forma óptima y otra que sufre ineficiencias constantes y mayores costes.

Resolución de retos técnicos

Aunque la tecnología de la biomasa está madura, todavía existen desafíos como el riesgo de autoinflamación durante el almacenamiento, la corrosión asociada al cloro y azufre, o las emisiones de partículas en caso de combustión inadecuada.

El Laboratorio de Análisis y Ensayos de Cartif

Cartif aborda todos estos aspectos con "una caracterización completa y exhaustiva, usando equipamiento avanzado y metodologías normalizadas", apunta Losada.

En un contexto de incertidumbre geopolítica recurrente, la biomasa puede desempeñar un papel cada vez más relevante dentro del mix energético español.

Contribuye a la descarbonización, a la gestión sostenible de los montes y a la prevención de incendios forestales, aspectos especialmente importantes en el actual escenario climático.

"La biomasa puede desempeñar un papel cada vez más relevante dentro del mix energético español", concluye Mónica Losada de la Rosa.

Cartif recomienda a las empresas del sector térmico e industrial, así como a las administraciones, integrar la biomasa cuanto antes en sus estrategias energéticas.

De esta forma se podrá ganar estabilidad frente a las crisis externas, cada vez más crecientes, y se conseguirá adquirir una posición competitiva en el modelo energético del futuro, más sostenible y resiliente.