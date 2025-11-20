Cartif, aliado estratégico para convertir la eficiencia energética en una nueva vía de ingresos para las empresas

El Centro Tecnológico Cartif, con sede en el Parque Tecnológico de Boecillo, está marcando la pauta en la implantación de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) en España.

Este novedoso sistema convierte la reducción de consumo en un activo económico, y Cartif se ha posicionado como el aliado estratégico indispensable para garantizar su éxito en el sector empresarial.

En un mercado que exige la descarbonización, el ahorro ya no solo reduce costes, sino que genera ingresos y la clave es la verificación. Cartif utiliza una combinación de ingeniería, investigación aplicada y rigor científico para transformar proyectos de eficiencia en CAEs certificables y venderse a otras organizaciones que los necesiten para cumplir la normativa.

"Una de las principales ventajas de contar con un centro tecnológico es su capacidad para medir y demostrar los ahorros con rigor, algo indispensable en un sistema tan exigente como el CAE. Esta validación independiente no solo aporta credibilidad, sino que reduce de forma notable el riesgo de que un expediente sea rechazado, evitando a las empresas pérdidas de tiempo y recursos", aseguran desde Cartif.

Además, señalan que Cartif "no se limita a verificar resultados, sino que acompaña a las empresas durante todo el proceso", desde la identificación de oportunidades de ahorro hasta la elaboración de la documentación técnica necesaria para solicitar los certificados.

Su experiencia en áreas como IoT (espacios urbanos que han pasado un proceso de transformación y renovación), electrificación, recuperación de calor o gestión inteligente de la demanda "permite diseñar actuaciones más sólidas y con mayor capacidad para generar CAEs", apuntan.

El centro ha anunciado el ciclo ‘Trashumancia de los CAE en Castilla y León’ para 2026, con nuevas sesiones programadas en Zamora, Salamanca y Valladolid. El objetivo es consolidar esta herramienta como un motor de competitividad y sostenibilidad para todas las empresas de la región.