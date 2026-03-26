Gadis da voz a las entidades sociales en la sexta edición de su foro sobre solidaridad y salud

El 6º Foro Gadis con las ONG ha servido para poner en valor el trabajo que lleva a cabo cada día alguna de las más de 200 entidades sociales con las que la empresa colabora dentro del ámbito de la solidaridad y la salud.

El evento ha tenido lugar en el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y se ha podido seguir en directo en el canal de YouTube de Gadis.

La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, ha resaltado que el Foro Gadis con las ONG se trata de "un espacio de encuentro en el que las asociaciones comparten experiencias y aprendizajes, lo que nos ayuda a entender mejor las necesidades reales de las personas. La solidaridad también se construye escuchando".

"Hace años, mucho antes de que se hablara de la Responsabilidad Social, decidimos preocuparnos y ocuparnos de nuestro entorno y, en 2025, impulsamos más de 2.400 iniciativas sociales, deportivas y culturales", ha añadido.

En este contexto, ha tenido lugar una mesa redonda que ha abordado el apoyo a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad y en la que se han reunido responsables de tres organizaciones, que han detallado cómo incluyen la alimentación saludable dentro de los servicios de comedor que prestan a los usuarios y lo importante que es este apoyo de empresas como Gadis para conseguir menús equilibrados y adaptados a las distintas necesidades.

La directora del Centro Integrado de Atención Social de Padre Rubinos, Mónica Rioboo Bonome, ha apuntado cuáles son los criterios con los que trabajan para intentar dar nuevas oportunidades a las personas sin hogar: asistencia integral, individualizada, interdisciplinar e impulsora de su autonomía.

Por su parte, Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, ha precisado cómo tratan de promover hábitos de vida saludables entre las numerosas personas que atienden: "Tenemos que garantizar dar de comer a más de 1.000 personas". Ha hecho hincapié en que, además del comedor social, muchas familias recogen sus menús diarios para llevar a casa, facilitando una alimentación sana que es clave.

También ha intervenido Alberto Tabernero, responsable del centro Acouga, que gestiona ACCEM, una ONG que está especializada en la atención de personas en riesgo de exclusión social. Ha explicado que asisten a personas con realidades muy distintas y que el acompañamiento individualizado es clave para que puedan llegar a formar parte de la sociedad.

La labor de los bancos de alimentos

"Trabajamos mucho y todos los días. Cada día desde nuestros almacenes distribuimos 5.000 kilos a 159 entidades, que a su vez atienden a más de 22.000 personas".

Así ha empezado el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, su intervención sobre la realidad que se ve en la entidad.

La responsable de comunicación, Ruth Villar, se ha referido también a la "marea azul", los 2.600 voluntarios, muchos de ellos estudiantes, que ayudan: "Cuando participan en campañas como Mayo Solidario, de Gadis, recogemos muchísimo más".

Una de las voluntarias, Pilar Garea, ha participado mostrando su agradecimiento al banco de alimentos porque le ha ayudado a saber que detrás de cada familia hay una historia: "Recibo mucho más de lo que yo doy", ha asegurado.

El daño cerebral

La directora de la Asociación Dano Cerebral de Santiago, Rocío García, ha profundizado en cómo impacta el daño cerebral en la vida de las personas, tanto en la infancia como en la edad adulta, en la importancia de la prevención y en las diferentes formas de abordarlo. Ha sostenido que “es necesario que las familias tengan información para saber cómo manejar la situación” y también se ha centrado en la disfagia, la dificultad que tienen algunas de estas personas para alimentarse.