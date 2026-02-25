Expertos en la PAC de la Fundación Caja Rural recorren los pueblos de Burgos para resolver dudas

Conocer los pormenores de la tramitación de las ayudas PAC es fundamental para los profesionales del primer sector de nuestra provincia. Por ello, Fundación Caja Rural pone a su servicio, además de un asesoramiento personalizado, herramientas formativas que les permiten saber de mano de expertos qué hay que tener en cuenta en la PAC 2026.

A través del Ciclo Aula Agraria los expertos en tramitación PAC de Fundación Caja Rural junto con técnicos de la SAC de la Junta de Castilla y León recorren diferentes puntos de la geografía burgalesa resolviendo dudas y dando a conocer las líneas maestras de la Política Agraria Común que deben tener en cuenta todos los agricultores y ganaderos que tienen derecho a estas ayudas y que tienen como plazo máximo para pedirlas el 30 de abril.

Estos encuentros comenzaron en Villadiego el pasado lunes y ya han recorrido Burgos, Lerma y Briviesca. Mañana jueves, 26 de febrero, será Aranda de Duero en el Salón de eventos Ciudad del Bienestar (Pº, C. Virgen de las Viñas, 3) a las 18 horas y se cerrará en la sede de la Cooperativa de Ventas de Armentia este viernes, 27 de febrero, a las 12 horas