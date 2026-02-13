La gestora de Caja Rural de Zamora supera los 12.000 millones y entra en el top 10 mundial

Caja Rural de Zamora destaca la consolidación de Gescooperativo entre las diez mayores gestoras de fondos de inversión de España, tras superar los 12.000 millones de euros en activos bajo gestión. La firma, integrada en el Grupo Caja Rural, ha duplicado su volumen en los últimos cinco años y alcanza ya una cuota de mercado del 2,64%, situándose como uno de los principales actores independientes del sector.

Constituida en 1991, Gescooperativo ha intensificado su crecimiento en el último lustro, pasando de menos de 5.000 millones gestionados a los actuales 12.090 millones. La gestora cuenta con 394.000 partícipes y una plantilla de 30 profesionales especializados, reforzada recientemente con la incorporación del equipo de gestión de carteras.

Al frente se sitúa Asier Díez, presidente y director general, quien asumió el cargo tras la jubilación de Gonzalo Rodríguez. La entidad mantiene una estrategia centrada en la consistencia a largo plazo, el control del riesgo y la adecuación de cada producto al perfil del cliente, en línea con los principios cooperativos que caracterizan al Grupo Caja Rural y a Caja Rural de Zamora: cercanía, transparencia y vocación de servicio.

Crecimiento con enfoque prudente La gestora ofrece más de 50 fondos distribuidos a través de la red de 2.300 oficinas del Grupo Caja Rural. Su posicionamiento prioriza productos claros y comprensibles, con una apuesta destacada por los fondos garantizados frente a los de rentabilidad objetivo, con el fin de aportar mayor certidumbre al inversor y evitar volatilidades innecesarias.

La distribución del patrimonio refleja una estrategia diversificada y equilibrada: 39% en renta fija, 23% en mixtos de renta fija, 12% en mixtos de renta variable, 9% en renta variable y 17% en garantizados y retorno absoluto, lo que evidencia un perfil de gestión orientado a la estabilidad.

Apuesta por la inversión internacional

Uno de los rasgos diferenciales de Gescooperativo fue su apuesta, hace más de dos décadas, por la renta variable internacional, anticipándose a una tendencia que posteriormente consolidó el sector. En ese contexto lanzó un fondo tecnológico pionero, lo que permitió al equipo adquirir una especialización en compañías que hoy lideran los mercados globales.

Actualmente, la selección de inversiones se basa en criterios de calidad: compañías con visibilidad de resultados, generación recurrente de caja, balances sólidos, ventajas competitivas y equipos gestores contrastados, tanto en renta fija como en renta variable. 1.000 millones en inversión sostenible y nuevo impulso en carteras.

En el ámbito ESG, Gescooperativo administra 1.000 millones de euros en fondos sostenibles, que incluyen bonos verdes y sociales, fondos de megatendencias y un fondo de impacto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en el ámbito medioambiental. De cara a 2026, la gestora reforzará el área de gestión de carteras, tras la incorporación en 2025 de un equipo especializado.

Actualmente gestiona ya 1.200 millones de euros a través de carteras modelo y carteras personalizadas para clientes de elevado patrimonio, un segmento estratégico para el crecimiento futuro.

Caja Rural de Zamora subraya que este posicionamiento refuerza el modelo de banca cooperativa, centrado en la cercanía, la educación financiera y la estabilidad a largo plazo, consolidando al Grupo Caja Rural como uno de los principales referentes independientes en la gestión de activos en España.