Caja Rural de Zamora crece en León: 1.751 M€ de volumen de gestión, un 12,9% más, y viabilidad “envidiable”

El director general de Caja Rural, Cipriano García, presenta el balance y cuenta de resultados del ejercicio 2025 de la entidad, junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, y el director territorial de Expansión, Alejandro Hidalgo Borbujo Peio García ICAL

Caja Rural de Zamora cerró 2025 con un avance “muy positivo”, un crecimiento “importante” y la actividad “consolidada” en la provincia de León.

Así lo defendió este martes su director general, Cipriano García, durante la presentación de resultados, en la que puso el acento en el dato que consideró “más significativo”: el volumen de gestión en territorio leonés, que alcanzó los 1.751 millones de euros, un 12,9% más que el año anterior.

“Caja Rural de Zamora es un bombón de entidad, con una viabilidad envidiable y una imagen inmejorable”, afirmó García, que enmarcó la evolución del ejercicio en un incremento “significativo” del negocio global de la cooperativa de crédito.

En conjunto, la entidad elevó su volumen hasta los 8.168 millones de euros, un 12,2% más.

Uno de los capítulos que el director general destacó como reflejo del respaldo al tejido productivo fue el crédito nuevo concedido a empresas y particulares, que creció un 32,6% en 2025 y alcanzó los 1.316 millones de euros.

“Tenemos crecimientos muchísimo mayores a los de nuestros competidores y unos ratios de rentabilidad, solvencia y eficiencia bancaria muy por encima de ellos”, remarcó.

En León, además, defendió que la entidad “continúa” ganando presencia. Según expuso, la cuota de mercado en crédito se situó en el 9,01%, mientras que en depósitos bancarios alcanzó el 6,03%.

En el apartado hipotecario, García aseguró que las nuevas operaciones “confirmaron” la apuesta por la provincia: Caja Rural concedió el 17,8% de los saldos y, en los últimos cinco años, formalizó hipotecas por un importe global de 305 millones de euros.

Más recursos propios y solvencia récord

El balance de 2025 también dejó un incremento de los recursos gestionados del 13,9% y de la inversión del 9,3%.

Los recursos propios alcanzaron los 520 millones de euros, un 18% más, y las reservas sumaron 416 millones, con un avance del 18,4%. “Esta evolución permite mejorar el ratio de solvencia hasta el máximo histórico del 20,7%, muy superior a la media del sistema”, apuntó García.

La entidad cerró el año con 47.000 clientes en la provincia de León, 3.000 más que en el ejercicio anterior, y 12.169 socios, un 6,3% más. Su red en la provincia se compone de 25 oficinas, nueve de ellas en la capital, atendidas por 86 empleados, con una media de edad de 38 años.

García quiso reivindicar el papel de la plantilla: “El resultado de la caja se hace también por sus empleados, que son unos de los elementos fundamentales y determinantes de la evolución, filosofía de cercanía y confianza”.

Compromiso social y deporte base

A los números del balance financiero, el director general añadió el “compromiso social” de Caja Rural.

Según explicó, en 2025 “siguieron creciendo las iniciativas orientadas al desarrollo del entorno” y la implicación con el deporte “volvió a ser especialmente significativa, con especial atención al deporte base”.

También destacó el papel de la Fundación Caja Rural, con la obra social como “una prioridad” y “importantes donaciones al Fondo de Educación y Promoción”.

El director territorial de Expansión de Caja Rural, Alejandro Hidalgo Borbujo, puso el foco en el “cómo” se alcanzan los resultados presentados y lo atribuyó a un modelo de atención diferencial.

“Es el resultado de un servicio diferente al de todos los demás, que parte de los empleados, con el objetivo de facilitar la vida a los clientes”, afirmó.

Hidalgo sostuvo que la entidad “no ha cerrado ninguna oficina en los 30 años que lleva” y defendió una forma de trabajar basada en la atención directa: “atiende sin cita previa, no manda a la gente al cajero” y mantiene “el puesto de caja abierto de 9 a 14 horas”, además de “coger el teléfono”. “

Somos una entidad respetada por nuestra competencia y nuestros clientes son nuestra mejor publicidad”, añadió.

Reservas y retorno al territorio

Sobre el destino de los beneficios, Hidalgo aseguró que “no se reparten entre el equipo directivo, los empleados o los socios”, sino que se destinan a reservas para “hacer la entidad financiera más potente, más solvente y con mayor capacidad de crecimiento”.

La otra parte, explicó, revierte en la sociedad leonesa en función del negocio: “Cuanto más grande son los beneficios, más se reporta a la sociedad”.

“Hemos llegado hasta aquí sin ningún tipo de ayudas públicas y compitiendo con la mayoría del mercado que sí las ha tenido, de manera directa o indirecta, lo que nos enorgullece todavía más”, concluyó.