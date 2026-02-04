Humanizar para curar mejor: Zamora reflexiona sobre la atención integral al paciente oncohematológico

Detrás de cada historia clínica hay una persona, una familia y un proceso vital que no siempre cabe en un informe médico. Con esa idea muy presente se ha celebrado en Zamora el III Work Café ‘Humanización y atención integral en el paciente oncohematológico’, una jornada impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia para abrir un espacio de reflexión entre profesionales que conviven a diario con la enfermedad.

El encuentro, respaldado por la Junta de Castilla y León y por la Gerencia del Complejo Asistencial de Zamora, ha reunido a profesionales de distintos ámbitos asistenciales con un objetivo compartido: mejorar la atención a las personas con cáncer desde una mirada más cercana, coordinada y humana. No se trataba solo de hablar de tratamientos, sino de cómo acompañar mejor en cada fase del proceso, atendiendo también a las emociones, al entorno familiar y a las necesidades sociales.

La jornada ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural, que colabora de forma continuada en iniciativas centradas en la calidad de vida de las personas con cáncer y en la creación de espacios de diálogo entre profesionales.

A lo largo del Work Café, la humanización se abordó como algo práctico y cotidiano. La coordinación entre niveles asistenciales, el trabajo en equipo y la escucha activa aparecieron como claves para una atención de calidad. “Es importante no dirigirnos a los pacientes como un número de habitación o una enfermedad, sino por su nombre, porque al final somos personas atendiendo a personas”, señalaron los integrantes de la mesa redonda. Un mensaje que se amplió al cuidado de los familiares y de los propios profesionales sanitarios, también sometidos a una fuerte carga emocional.

La mesa de trabajo contó con voces diversas y complementarias: María Montejo, coordinadora de atención a pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y moderadora; la doctora María Jesús Vega, jefa de servicio de Oncología Radioterápica; Óscar Domínguez, TCAE de Calidad y Humanización; el doctor Roberto Hernández, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia; Patricia Miguel, supervisora de Ginecología y Cirugía y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería; el doctor Manuel Herrero, médico de Atención Primaria; y Javier Feijoo, enfermero en Oncología Médica.

Este III Work Café deja una idea clara sobre la mesa: avanzar hacia una atención oncológica más humana no es un gesto simbólico, sino una forma distinta —y necesaria— de entender el cuidado. Una atención que escucha, acompaña y pone a la persona en el centro, también cuando la enfermedad lo ocupa casi todo.