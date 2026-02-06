Caja Rural de Zamora firma un 2025 histórico: 65 millones de beneficio y 1.316 millones para impulsar la provincia

Caja Rural de Zamora cerró 2025 con un beneficio de 65 millones de euros, un 21,70% más que el año anterior, y con un fuerte impulso del crédito nuevo concedido a empresas y particulares, que ascendió a 1.316 millones, un 32,6% más que en 2024. La entidad vincula estos resultados a la consolidación de su modelo de banca de proximidad y a su impacto directo en la economía de la provincia.

El volumen de negocio alcanzó los 8.168 millones de euros tras crecer un 12,2% (890 millones más que en 2024). En paralelo, Caja Rural de Zamora subraya su posición como mayor entidad financiera de la provincia, con cuotas “en continuo ascenso”: el crédito representa el 49,9% del mercado y los depósitos el 41,5%, con un avance de 2,3 puntos durante 2025.

Uno de los indicadores que la entidad destaca para medir su “apuesta por Zamora” es la evolución de las hipotecas: la concesión de operaciones hipotecarias en la provincia alcanza el 76,4% de los saldos en 2025. Además, los recursos gestionados crecieron un 13,9% y la inversión, un 9,3% respecto a 2024.

En solvencia, Caja Rural de Zamora sitúa sus recursos propios en 520 millones de euros, un 18% más, con reservas que suman 416 millones (un 18,4% más). Esa evolución permitió elevar el ratio de solvencia hasta un máximo histórico del 20,4%, que la entidad considera muy por encima de la media del sistema financiero.

La ratio de mora se cerró en el 3,14% y el coeficiente de cobertura, considerando garantías adicionales, se situó en el 90%. En eficiencia, la entidad fija su ratio en el 34,5% y apunta que mejora el promedio nacional.

Más base social y expansión fuera de Zamora

La Caja contabiliza 62.000 socios y 170.000 clientes, además de 270 cooperativas asociadas. En 2025 incorporó 2.904 nuevos socios y 5.000 nuevos clientes.

En red comercial, mantiene en Zamora la red provincial de oficinas más amplia, con 68 puntos de atención, y eleva a 116 el total de puntos entre Zamora, León, Valladolid, Ourense y Madrid. Durante 2025 abrió en León (Guzmán el Bueno) y en Valladolid (Calle Huelgas y Avenida Miguel Ángel Blanco), y anticipa una nueva fase de expansión en 2026 con dos aperturas en Madrid: Santa Engracia y Cea Bermúdez.

En empleo, Caja Rural de Zamora señala que cuenta con 376 trabajadores tras incrementar la plantilla en 23 personas durante el último ejercicio. Entre el personal fijo, el 85% son titulados medios y superiores; la media de edad se sitúa en torno a los 41 años y las mujeres representan el 50% de la plantilla.

Compromiso con el sector primario y la obra social

La entidad liga parte de su actividad al apoyo al medio rural y al sector agropecuario: de las 8.766 solicitudes de la PAC presentadas en Zamora, 5.460 están domiciliadas en Caja Rural, el 62,29% del total.

En el plano social, el balance recoge el papel de la Fundación Caja Rural y el incremento de dotaciones al Fondo de Educación y Promoción, con proyectos en ámbitos como lo social, la cultura, la salud, el medio ambiente, la ciencia y la educación, además de un apoyo destacado al deporte base.