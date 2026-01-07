La Asociación Campoalegre-Alcazarén impulsa un programa de capacitación y apoyo a la creación de empleo sostenible

Programa de capacitación y apoyo a la creación de empleo sostenible de la Asociación Campoalegre-Alcazarén

La Asociación Cultural Campoalegre - Escuela de Profesionales Alcazarén tiene ya disponible un programa que combina asesoramiento en inserción laboral con un itinerario formativo de 25 cursos online (formato asíncrono, 60 horas cada uno) orientados a actualizar competencias en sostenibilidad y mejorar la empleabilidad en sectores verdes. La oferta está diseñada para que profesionales en activo y personas en búsqueda de empleo puedan compatibilizar la formación con su agenda y acceder a contenidos especializados desde cualquier lugar.

El Proyecto ‘Transición Ecológica Total. Formación Transversal y Multidisciplinar para Profesionales’ se enmarca en el Programa Empleaverde+, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, impulsa proyectos de adquisición o mejora de competencias vinculadas a la transición ecológica, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Este programa tiene como objetivo crear empleo, mejorar la empleabilidad y apoyar nuevas empresas en la economía verde y azul, con foco en áreas como economía baja en carbono, economía circular y Red Natura 2000.

El programa

EmpleaVerde+ nace para acercar formación útil y accionable a quienes quieren orientar su carrera hacia la sostenibilidad. El bloque de asesoramiento se centra en diagnosticar el punto de partida de cada persona, orientar itinerarios de mejora, revisar CV y portafolio, y conectar con oportunidades reales en el mercado de la sostenibilidad y la transición ecológica.

En paralelo, el catálogo de 25 cursos cubre contenidos que van desde gestión energética, energías renovables y economía circular, la aplicación de la perspectiva de género en la transición ecológica hasta sistemas de reporte, gestión de residuos, compras responsables o comunicación ambiental, con metodologías prácticas y evaluaciones orientadas a resultados.

Han comenzado también las Comunidades de Práctica en Castilla y León, sobre Prevención de grandes incendios forestales. Perspectiva de Género. Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Gestión y Análisis de Datos con SIG y Cortafuegos Productivo. Y en Extremadura sobre Gestión Forestal Sostenible: Aprovechamientos forestales no maderables (resina, corcho y apicultura), agroecología y perspectiva de género hacia la transición ecológica.

La activación del proyecto coincide con el impulso institucional a la capacitación verde. La convocatoria 2025 del Programa Empleaverde+, movilizó 13,2 millones de euros para iniciativas de formación en competencias vinculadas a la transición ecológica, con importes por proyecto entre 150.000 y 2.000.000 de euros; un marco que refleja la prioridad estratégica de dotar de talento cualificado a los sectores en transformación.

Un sector en auge

EmpleaVerde+ también responde a la dispersión territorial de la demanda de talento verde. La modalidad 100 % online y asíncrona permite que profesionales en activo y personas desempleadas de distintas provincias, accedan a la misma calidad de contenidos y tutorización, algo clave para sectores con alta capilaridad como la gestión energética, la economía circular o la restauración de ecosistemas, ámbitos priorizados por el programa estatal.

Para las empresas, el proyecto ofrece vías de colaboración: detección de perfiles, participación en píldoras técnicas, conocimiento de la Norma ISO 53800, desafíos reales para el alumnado e itinerarios a medida para equipos que quieran acelerar su adaptación a estándares ambientales, energéticos y de circularidad. Esta conexión “formación–empresa” es decisiva para que la capacitación se traduzca en empleo.

La información detallada de este proyecto de EmpleaVerde+ —objetivos, servicios y acceso a los 25 cursos— está disponible en la web de Alcazarén – Asociación Cultural Campoalegre: https://www.alcazarenformacion.es/empleaverde/ y https://academiadesostenibilidad.mybrainspro.com/catalog/transicin-ecologica-total-tet.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma inmediata, comenzar el itinerario cuando mejor les encaje y solicitar acompañamiento de inserción para orientar su salto profesional hacia la sostenibilidad.