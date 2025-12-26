Un gran premio de 750 euros: Fundación Caja Rural de Burgos busca al mejor monologuista

La Fundación Caja Rural de Burgos ha anunciado el lanzamiento del VII Concurso de Monólogos. Se trata de un certamen que busca descubrir y también premiar a los mejores talentos del humor con grandes propuestas y que deleiten al público.

Un concurso que se encuentra abierto tanto a aficionados, como a humoristas profesionales que van a tener la oportunidad de mostrar su creatividad y también su destreza en el escenario.

El certamen se desarrollará en varias fases. En la primera, un jurado especializado revisará todas las propuestas recibidas y seleccionará los ocho mejores monólogos.

De estos, los cuatro más valorados pasarán directamente a la Gran Final, que se celebrará el 26 de febrero en la Sala Cajaviva. Los otros cuatro se enfrentarán en la Gala del Premio del Público, que tendrá lugar el 19 de febrero, donde el público presente decidirá, mediante sus votos en directo, cuál será el último monólogo en llegar a la final.

Plazo de inscripción y requisitos

El plazo para participar en el concurso estará abierto hasta el 8 de febrero de 2026. Los interesados deberán enviar un vídeo de no más de tres minutos con un fragmento de su monólogo, junto con el texto completo y una ficha con sus datos personales.

La documentación debe enviarse por correo electrónico a la dirección: concurso@fundacioncajaruralburgos.es. Además, los monólogos deben ser originales y no superar los 10 minutos de duración.

Los participantes que lleguen a la Gran Final competirán por dos premios principales: un primer premio de 750 euros y un segundo premio de 250 euros.