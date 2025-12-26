Dia abre nuevas tiendas en dos importantes municipios de Salamanca y León, y lo hace en Navidad con descuentos

La escena se repite en muchos barrios: carros que entran y salen, saludos en la puerta y una compra rápida antes de volver a casa.

Ese es el modelo que Dia quiere reforzar en Castilla y León y, desde esta Navidad, dos municipios más se han sumado a esa red de proximidad: San Andrés del Rabanedo, en León, y Babilafuente, en Salamanca.

Ambos establecimientos abrieron el 24 de diciembre, Nochebuena, y con ellos la compañía roza ya las 200 tiendas en la Comunidad.

Nueva tienda Dia en San Andrés del Rabanedo (León)

Una primera tienda para San Andrés del Rabanedo

En San Andrés del Rabanedo la marca aterriza por primera vez. La nueva tienda está situada en la calle Gran Capitán, 14-18, esquina con Azorín. Son 400 metros cuadrados de sala de ventas y cerca de 5.000 referencias entre productos Dia y primeras marcas. El objetivo: que los vecinos puedan completar la compra sin salir del municipio y sin disparar el gasto.

Con esta apertura, la cadena suma 30 supermercados en la provincia de León. El establecimiento cuenta con ocho trabajadores, tres de ellos de nueva contratación. Además, durante el primer mes ofrece descuentos del 25% en fruta, verdura, panadería y bollería, así como un 5% acumulable en el “monedero” del Club Dia. El horario es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas.

Babilafuente suma una opción más para la compra diaria

En Babilafuente la apertura ha tenido también sabor a estreno. La nueva tienda, ubicada en la carretera de Encinas, 16, dispone de unos 330 metros cuadrados de superficie y más de 4.000 referencias. Supone la llegada de Dia a este municipio salmantino y eleva a 28 el número de establecimientos en la provincia.

Aquí trabajan seis personas, cinco de ellas incorporadas expresamente para la apertura. Los vecinos cuentan igualmente con descuentos del 25% en fruta, verdura, bollería y panadería durante el primer mes, además del 5% adicional para los socios de Club Dia. El horario comercial es el mismo: de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas.

Proximidad, empleo y comercio de barrio

Las dos inauguraciones refuerzan un modelo que la cadena presenta como su seña de identidad: tiendas cercanas, surtido amplio y precios asequibles, con impacto directo en el entorno más próximo. En ambas localidades, las nuevas contrataciones y la actividad diaria contribuyen a dinamizar el pequeño comercio de barrio.

Una apuesta que, poco a poco, va tejiendo una red en Castilla y León donde la compra diaria sigue teniendo rostro cercano y acento local.