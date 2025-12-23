Alberto, el vallisoletano y fundador de Civitatis, deja su cargo de CEO: “Comenzar hace 18 años fue un sueño”

El vallisoletano y empresario de éxito Alberto Gutiérrez va a dejar su cargo ejecutivo para nombrar a Andrés Spitzer, actual director de Producto y Tecnología, como nuevo consejero delegado (CEO) de Civitatis, a partir del 1 de enero.

Así ha informado la plataforma líder de venta online de visitas guiadas y excursiones en español y portugués en una transición de liderazgo que estaba planificada.

El pucelano va a permanecer en el Consejo de Administración para aportar su “amplia experiencia tecnológica y su profundo conocimiento de la industria” con el fin de “seguir respaldando la estrategia de crecimiento y la visión de la compañía”.

Una transición que marca la evolución natural dentro de la compañía tras casi dos décadas de éxito y un crecimiento sostenido.

Alberto Gutiérrez deja un legado que ha transformado un proyecto personal que él mismo fundó, con 1,2 millones de viajeros reservando actividades cada mes. Todo manteniendo un flujo de caja positivo de forma constante desde su creación en 2008.

Una compañía que fue desarrollada por su fundador sin capital externo hasta la inversión de Vitruvian Paartners en abril de 2022. Una combinación de crecimiento y rentabilidad que es única en la industria y que pone de manifiesto la “sólida base construida a lo largo de los últimos 18 años.

Su éxito está apoyado en canales de comercialización que son altamente efectivos, con una sólida plataforma tecnológica y un modelo centrado en el cliente para ofrecer actividades y visitas guiadas que son cuidadosamente seleccionadas en el idioma de los usuarios.

En los últimos años, con el respaldo del accionista mayoritario Vitruvian Partners, Civitatis ha continuado enfocándose en una selección de productos de alta calidad y fortaleciendo su liderazgo en América Latina, donde la compañía está creciendo más del 40%, lo que demuestra su sólido posicionamiento en el mercado y su excelencia operativa en la región.

“Comenzar Civitatis hace 18 años fue un sueño. Ver cómo se ha convertido en el líder global que es hoy en todos nuestros mercados es un privilegio. Esta es una decisión personal tomada en un momento en que la compañía es más fuerte que nunca”, ha afirmado Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis.

El vallisoletano ha añadido que “deja las riendas con absoluta confianza” porque Andrés “tiene la visión, la experiencia tecnológica y la determinación necesarias para llevar a Civitatis a niveles que aún ni siquiera hemos imaginado”,

Andrés Sptizer, nuevo CEO

Spitzer cuenta con una trayectoria sumamente destacada en tecnología, marketplaces y sector turístico, impulsando la innovación y el crecimiento de organizaciones.

Una experiencia que incluye etapas en compañías como Amazon, Europcar y Ubeeqo, y también en la exitosa fase liderando la estrategia de producto de Civitatis. Desde la compañía apuntan que “reúne el perfil idóneo para liderar la compañía en su próxima fase de crecimiento a gran escala”.

“Es un honor asumir este rol y construir sobre los increíbles cimientos que Alberto ha establecido. Civitatis es una joya poco común en el ecosistema tecnológico. Una empresa rentable, en crecimiento y armada tanto por sus clientes como por sus socios”, ha afirmado Spitzer.

Ha informado, además, de que su “prioridad” será “aprovechar nuestras capacidades tecnológicas y de producto para acelerar nuestro ecosistema, entregando aún más valor a nuestros viajeros, agencias de viajes y proveedores”.