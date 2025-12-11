Horse confirma que contratará a 80 trabajadores en Valladolid y añadirá turnos ante el aumento de la demanda

Horse Powertrain, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha anunciado que contratará a 80 empleados en su planta de Valladolid para aumentar los turnos y poder hacer frente al aumento de la demanda de uno de sus motores.

Una medida que incrementará la capacidad operativa de su fábrica en la ciudad del Pisuerga a partir de enero de 2026 y que permitirá producir 3.600 motores Horse H12 más por semana como consecuencia de la creciente demanda mundial de este producto.

En concreto, se añadirá un tercer turno nocturno y un cuarto turno de fin de semana desde principios del próximo año. El contexto global impacta así en los volúmenes de producción solicitados, según ha explicado Horse, especialmente en las fábricas de montaje de Valladolid, Palencia, Tánger y Somaca, en Marruecos estos dos últimos.

"Este repunte en la actividad exige un aumento de producción de más de 3.600 motores a la semana, lo que ha llevado a la compañía a reconfigurar los turnos de la línea de Montaje Motor (MM05) y su logística asociada", han precisado en su escrito.

Esta nueva demanda del Horse H12 está concentrada en dos variantes, el Euro 6d y el GLP, "compensando la pérdida de producción del H10 en Valladolid", que se anunció a finales de septiembre y que está en la "fase final de su ciclo de vida".

La medida implicará una cadencia aproximada de 730 motores por turno de fin de semana, para lo que la empresa prevé contratar a 80 nuevos empleados, entre personal de logística y operarios de producción.

Asimismo, se implementará el tercer turno nocturno que impactará organizativamente a 129 trabajadores a partir de enero de 2026. El director de Operaciones de la planta de Horse en Valladolid, Alberto de los Ojos, ha precisado que esta ampliación de turnos "demuestra" que la fábrica "sigue siendo un pilar estratégico" para la empresa.

"El crecimiento de la demanda, unido a nuestras capacidades industriales, hace que Valladolid sea una opción altamente atractiva para nuestros clientes. Estamos invirtiendo en más capacidad y en más tecnología, lo que se traducirá en más empleo de calidad. Nuestro objetivo es claro: seguir liderando con eficiencia, excelencia y una sólida visión de futuro", ha añadido.

Por último, desde Horse han asegurado que el aumento de los volúmenes tendrá también un impacto "positivo" en las líneas de mecanizado donde se producen distintos componentes asociados a dichos productos.