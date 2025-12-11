Cajamar da las claves del futuro de la agroalimentación en España: “Pasa por un sistema de innovación e investigación”

La publicación Los sistemas de investigación e innovación agroalimentarias en el mundo muestra la necesidad de seguir invirtiendo en conocimiento, innovación y tecnología para producir más y mejor.

Cajamar ha presentado en el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid la publicación Los sistemas de investigación e innovación agroalimentarias en el mundo, coordinada por Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo especializado en PAC y mercados agroalimentarios, como parte de las iniciativas enmarcadas dentro de la celebración del 50 aniversario de su Estación Experimental en Las Palmerillas.

Esta publicación, realizada por más de una docena de expertos, pone de relevancia el carácter estratégico y esencial del sector agroalimentario, detalla cómo han evolucionado en las últimas décadas la investigación y la innovación en diferentes países y regiones, como ­­Estados Unidos, Unión Europea, Países Bajos, Italia, Francia, Israel, Nueva Zelanda, China y la propia España, y su papel como herramientas decisivas en el contexto actual.

Tras estos análisis, se concluye que todos estos países comparten un mismo desafío: producir mejor (en ocasiones, incluso más), y de manera sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental.

También se destaca que la investigación agraria se encuentra actualmente ante varios retos, como la relación entre la investigación básica y la investigación aplicada, junto con la innovación; la transferencia de resultados desde el ámbito investigador al conjunto de la sociedad; la excesiva distancia entre el mundo investigador y la sociedad civil; la tensión entre el corto y el largo plazo y las diferentes percepciones de los problemas y prioridades entre el mundo agrario y rural y el mundo urbano.

En esta línea, plantea algunas propuestas para el futuro, entras las que se encuentran la posibilidad de celebrar una conferencia participativa que reúna a todos los actores implicados en la calidad y seguridad de los alimentos, incluida la distribución comercial, con el objetivo de establecer acuerdos de consenso social, así como un encuentro estatal sobre investigación agraria para conocer y divulgar las líneas de trabajo que se están desarrollando

Asimismo, también pone el acento en la importancia del impulso político a la investigación y la innovación en toda la cadena agroalimentaria, así como de mantener un equilibrio entre la investigación aplicada y la básica, entre las exigencias del corto plazo y una visión más estratégica, de evaluar de manera independiente y participativa la eficacia y eficiencia de las políticas públicas y su adaptación a los cambios de la sociedad y de avanzar hacia un modelo más integrado de colaboración público-privada, alineando los objetivos de la investigación con las necesidades reales del sector.

El director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, y la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, María Cruz Díaz, han sido los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. “En Cajamar siempre hemos pensado en el desarrollo tecnológico como mecanismo para dar respuesta a los desafíos económicos y medioambientales a los que se enfrenta el sector agroalimentario.

Hace 50 años pusimos en marcha la Estación Experimental de Las Palmerillas como una infraestructura que estuviese a disposición de agricultores y empresas para ayudar a que el conocimiento se transformarse en soluciones para mejorar sus condiciones de vida.

Con la publicación que hoy presentamos queremos celebrar este medio siglo de vida y mostrar nuestro compromiso para seguir facilitando la investigación aplicada, la transferencia y la formación de todos los que forman parte de la cadena alimentaria”, ha explicado Roberto García Torrente.

A continuación, el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España en Italia y representante permanente adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fernando Miranda, ha abordado los grandes retos que marcarán las próximas décadas y ha agregado que responder a estos retos no es posible sin el mejor uso posible de las soluciones que la investigación y la innovación ofrecen y ofrecerán al sector.

Posteriormente, Tomás García Azcárate ha presentado el libro ante los asistentes, destacando que “esta monografía reúne las voces de expertos internacionales, ofreciendo un análisis riguroso y comparado de modelos muy diversos: desde el enfoque fuertemente centralizado de China hasta la orientación al mercado de Nueva Zelanda, pasando por la tradición de excelencia de instituciones como el INRAE francés o la Universidad de Wageningen. El resultado no pretende ofrecer recetas cerradas, sino invitar a la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y oportunidades del ecosistema español de investigación agroalimentaria”.

Tras su intervención, ha participado en un coloquio, moderado por Roberto García Torrente, junto a la fundadora de los premios Entalpía, Claudia Múgica; el catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Julián Briz, y la profesora titular de universidad en la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, Isabel de Felipe, en el que se ha debatido sobre el papel clave que deberán desempeñar la investigación y la innovación para dar respuesta a las necesidades globales de alimentación.

Para finalizar, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha realizado las conclusiones y ha resaltado que “este libro nos muestra que el futuro del sector agroalimentario español pasa necesariamente por construir un sistema de investigación e innovación más coordinado, inclusivo y con visión estratégica.

Las experiencias analizadas en otros países demuestran que invertir en conocimiento científico y en su transferencia es una condición indispensable para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria”. Y ha añadido: “Desde Cajamar queremos que esta publicación contribuya a abrir un debate necesario sobre cómo España puede dar el salto de ser un referente en producción de alimentos a convertirse en generador de las tecnologías que harán posible una agricultura más eficiente y rentable”.