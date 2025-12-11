Caja Rural de Soria busca aliados para reafirmar su compromiso con el impulso económico de los pueblos

Caja Rural de Soria ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con las asociaciones de desarrollo rural Adema, Asopiva, Proynerso y Tierras Sorianas del Cid, reforzando así su compromiso con el impulso económico y social del medio rural en la provincia de Soria.

El acuerdo contempla una aportación económica anual por parte de la entidad financiera a cada uno de estos grupos de acción local. Su objetivo es respaldar proyectos e iniciativas orientadas a promover el desarrollo de los municipios integrados en sus respectivas áreas de actuación.

Con este convenio, Caja Rural de Soria reafirma su voluntad de fortalecer el tejido productivo y social de las diferentes comarcas de la provincia de Soria, contribuyendo a la generación de oportunidades, la fijación de población y la mejora de la calidad de vida en el territorio.

Esta colaboración se integra en la estrategia de sostenibilidad de la entidad, que mantiene acuerdos con numerosas instituciones, organizaciones y colectivos de los ámbitos cultural, deportivo, empresarial y social. De este modo, Caja Rural de Soria refuerza su papel como agente impulsor del desarrollo en la provincia de Soria.