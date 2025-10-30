El reconocido psicólogo Rafael Santandreu, protagonista del nuevo encuentro de Caja Rural de Soria
Esta tercera edición refuerza la apuesta de la entidad por un formato que acerca la psicología y la reflexión a la sociedad soriana desde una mirada cercana y constructiva.
Más información: Caja Rural de Soria, entidad pionera en España al conseguir la certificación Aenor de Igualdad de Género
El psicólogo y divulgador Rafael Santandreu ofrecerá el próximo jueves 6 de noviembre, en el Palacio de la Audiencia de la ciudad de Soria, la conferencia 'Las gafas de la felicidad', dentro del formato de charlas inspiradoras que Caja Rural de Soria y su Fundación Científica vienen promoviendo desde hace dos años.
Este ciclo nació con un propósito claro: ayudar a la sociedad soriana a pensar, a reflexionar y a cuidar su bienestar emocional y mental, a través de ponentes que inspiran, conectan y comparten conocimiento práctico para la vida.
El formato se estrenó en 2023 con el divulgador y productor Miguel Ángel Tobías, quien invitó al público a realizar 'El camino interior' como ejercicio de autoconocimiento y sentido vital. En 2024, la escritora y divulgadora Elsa Punset ofreció la conferencia 'Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios', en el marco del 25º aniversario de la Fundación Científica Caja Rural de Soria y en homenaje al doctor Juan Manuel Ruiz Liso.
Con Rafael Santandreu, esta tercera edición refuerza la apuesta de Caja Rural de Soria por un formato que acerca la psicología y la reflexión a la sociedad soriana desde una mirada cercana y constructiva.