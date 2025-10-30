El psicólogo Rafael Santandreu durante una conferencia

El psicólogo Rafael Santandreu durante una conferencia

El reconocido psicólogo Rafael Santandreu, protagonista del nuevo encuentro de Caja Rural de Soria

Esta tercera edición refuerza la apuesta de la entidad por un formato que acerca la psicología y la reflexión a la sociedad soriana desde una mirada cercana y constructiva.

El psicólogo y divulgador Rafael Santandreu ofrecerá el próximo jueves 6 de noviembre, en el Palacio de la Audiencia de la ciudad de Soria, la conferencia 'Las gafas de la felicidad', dentro del formato de charlas inspiradoras que Caja Rural de Soria y su Fundación Científica vienen promoviendo desde hace dos años.

Este ciclo nació con un propósito claro: ayudar a la sociedad soriana a pensar, a reflexionar y a cuidar su bienestar emocional y mental, a través de ponentes que inspiran, conectan y comparten conocimiento práctico para la vida.

El formato se estrenó en 2023 con el divulgador y productor Miguel Ángel Tobías, quien invitó al público a realizar 'El camino interior' como ejercicio de autoconocimiento y sentido vital. En 2024, la escritora y divulgadora Elsa Punset ofreció la conferencia 'Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios', en el marco del 25º aniversario de la Fundación Científica Caja Rural de Soria y en homenaje al doctor Juan Manuel Ruiz Liso.

Con Rafael Santandreu, esta tercera edición refuerza la apuesta de Caja Rural de Soria por un formato que acerca la psicología y la reflexión a la sociedad soriana desde una mirada cercana y constructiva.