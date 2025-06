Cajaviva Caja Rural y su labor para fortalecer la economía rural de CyL: "La confianza y la cercanía valen mucho"

El director general adjunto de Cajaviva Caja Rural, José María Chaparro, ha ensalzado este lunes en el foro 'Envejecimiento, inmigración y sostenibilidad: los desafíos municipales de Castilla y León', organizado por este periódico, la labor de las cajas rurales para fortalecer la economía rural.

"Los clientes valoran mucho la confianza y la cercanía", ha concluido Chaparro en este evento que se ha celebrado en la capilla del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia. Chaparro se ha puesto el reto de lograr una "organización más cercana posible a los pueblos" y "siendo rentable".

Una máxima que ya logran pero que "no es fácil". No obstante, cuentan con una ventaja, que es la naturaleza de ser cooperativas de crédito. "Nuestros socios no nos piden maximizar el beneficio, nos piden que demos servicios en las zonas donde operamos", ha explicado.

A ello se le suma el disponer de una estructura y una masa crítica que "te soporta por arriba". Precisamente, ha explicado que el grupo Caja Rural, al que pertenecen, cuenta con 30 cajas, con más de 2.300 oficinas y con más de 6,3 millones de clientes en España.

"Hay un grupo muy grande y la clave es que tenemos una serie de sinergias que se materializan en unas empresas que nos dan servicio a todos", ha relatado.

En todo ello aprovechan como ayuda el hecho de "tener mucho arraigo social en el territorio" que, aunque a veces les hace "no ser muy eficientes económicamente", sí lo son socialmente y eso les permite "generar negocio".

En Castilla y León operan cuatro cajas rurales con casi 300 oficinas, de las que el 90% aproximadamente dan servicio en la Comunidad y el resto en regiones limítrofes como Cantabria o Madrid. De todas ellas, casi la mitad se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Tienen prevista la apertura de nueve oficinas más en Castilla y León que se suman a las recientemente inauguradas en Saldaña y Venta de Baños. En las nuevas oficinas se incluyen las previstas en Burgos, Laguna de Duero o Palencia.

Todo ello con su principal valor, que es "la proximidad". "Qué hace un alcalde sin pueblo y qué hace una caja rural sin oficina, pues no haríamos nada", ha explicado.

Precisamente, ha puesto en valor la importancia de "evitar la exclusión social" de los más mayores, algo que ha sido "vital" para Cajaviva Caja Rural. Chaparro ha destacado que para ellos el municipalismo es "fortalecer la economía local" porque "no son viables los pueblos si no tienen una economía local".

También ha incidido en la educación financiera y capacitación que desarrollan y dirigen tanto a los mayores como a los emprendedores y profesionales que quieren establecerse en el medio rural.

Un contexto que se canaliza a través de dos vías, destinando entre el 10 y el 15% de los beneficios a través de los fondos de educación y promoción, el antiguo fondo de obra social. "Desde ahí se canalizan ayudas a proyectos en las zonas donde estamos implementados", ha apuntado Chaparro.

El director general adjunto de Cajaviva Rural ha destacado igualmente el valor de la colaboración público-privada con las instituciones, lo que permite un "efecto multiplicador de por 10" por cada euro destinado a cualquier proyecto conjunto.

"Hemos conseguido una simbiosis con las instituciones. De tal manera que cuando generamos cualquier proyecto en el entorno rural siempre nos abren las puertas", ha celebrado.

Respecto al futuro, Chaparro aventura un camino desde el punto de vista financiero "muy polarizado entre bancos y cooperativas de crédito".

Así, cree que mientras los bancos están "maximizando su beneficio para accionistas, las cooperativas estamos a hacerlo lo mejor posible pero siendo rentables". "Vemos bancos alejándose del cliente y nosotros ese modelo nos haría dejar de existir, necesitamos a los clientes", ha asegurado.