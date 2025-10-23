Caja Rural de Soria, entidad pionera en España al conseguir la certificación Aenor de Igualdad de Género

Caja Rural de Soria ha obtenido la certificación de Aenor del Sistema de Igualdad de Género, un reconocimiento que la sitúa entre las tres primeras empresas en España en alcanzar este distintivo.

Desde la entidad señalan que este logro supone un paso decisivo en la consolidación de un modelo de gestión basado "en la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas".

La entidad ha destacado que estos principios forman parte de su propósito corporativo y de su manera de entender la actividad financiera como "motor de desarrollo social".

El proceso de certificación comenzó con la Especificación Aenor de Igualdad de Género e Igualdad Retributiva, concebida como paso previo a la norma internacional ISO 53800, que marcará los estándares globales en materia de igualdad.

La auditoría de seguimiento realizada este año se ha desarrollado ya bajo estas directrices internacionales. Este avance ha permitido consolidar un modelo de gestión transversal que integra la igualdad en todas las áreas de la organización, desde la estructura interna hasta las relaciones con su entorno.

La certificación no se limita a los aspectos internos, como el plan de igualdad, la formación, los protocolos de actuación o el uso de lenguaje inclusivo. El reconocimiento adquiere un enfoque transversal que amplía su aplicación a todas las partes interesadas externas.

Caja Rural de Soria incorpora así criterios éticos y de igualdad en sus inversiones, en la contratación de proveedores, en el diseño de productos financieros y en la comunicación con el entorno social y económico en el que desarrolla su actividad.

Con esta distinción, la entidad asegura que está reforzando su papel como referente en materia de igualdad dentro del sector financiero y subraya su compromiso con una gestión responsable y sostenible que sitúe a las personas "en el centro" de su acción empresarial.