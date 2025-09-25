Caja Rural de Soria acoge unas jornadas de mercados financieros que analizan los retos del sector en España

Caja Rural de Soria ha acogido este año las jornadas de mercados financieros organizadas por el Grupo Caja Rural. Un encuentro donde expertos nacionales han analizado los retos a los que se enfrenta en este momento el sistema financiero español.

Esta actividad formativa está dirigida a representantes de Caja Rural de todo el país. En las sesiones programadas han participado más de un centenar de personas. El programa del encuentro está dirigido al análisis conjunto de novedades en la regulación y la marcha de la economía española.

También ha permitido que los trabajadores de Grupo Caja Rural puedan intercambiar experiencias para contribuir a mejorar los métodos de trabajo.

Entre los ponentes de las jornadas destaca un representante del Banco de España que permitió a los participantes aprender de su visión estratégica de la coyuntura económica y los desafíos financieros a los que tendrá que enfrentarse nuestra economía en próximos años.

Las jornadas completan la parte formativa con otra más lúdica que ha permitido a los asistentes conocer y disfrutar del patrimonio y la gastronomía de la provincia de Soria.

Grupo Caja Rural cuenta con más de 9.700 trabajadores repartidos por toda la geografía española. Está formado por 30 cajas rurales y entidades participadas como es el caso del Banco Cooperativo Español.