Mercadona y Acecale crearán un registro autonómico para conocer el perfil del celiaco y sus necesidades

La Asociación Celiaca de Castilla y León va a desarrollar junto a Mercadona un nuevo proyecto encaminado a conocer mejor a las personas que sufren la celiaquía en la comunidad autónoma. Se llamará Recescyl y será un registro interactivo de pacientes y personas sensibles al gluten.

Esta iniciativa busca trazar el perfil de este colectivo que en Castilla y León podría estar entre 100.000 y 250.000 personas. Se calcula que cerca del 10% de la población tiene que seguir una dieta sin gluten en la actualidad.

El registro tiene como objetivo aumentar la visibilidad de los problemas que supone la celiaquía para las personas que la padecen. Acecale recuerda las limitaciones en la alimentación que todavía sufre este colectivo y siguen luchando porque sea reconocida como una enfermedad crónica que no tiene tratamiento ya que lo único que puede hacerse es eliminar el gluten de la dieta. También intentará desmentir mitos que todavía existen sobre la celiaquía.

La base de datos resultante incluirá a los pacientes celiacos, sensibles al gluten y alérgicos al trigo de toda la comunidad autónoma. Con esta radiografía del colectivo consideran que se podrá atender mejor a sus necesidades.

El apoyo a Recescyl se enmarca dentro de la renovación del convenio de colaboración entre Mercadona y la Asociación Celiaca de Castilla y León. Un acuerdo de acciones conjuntas que se lleva manteniendo desde 2019 y que ya supuesto otras muchas iniciativas. Juntos han editado material informativo o impulsado la serie de 10 episodios "Sin tupper en la mochila" que reivindicaba una mejor oferta gastronómica para las personas celiacas.

En 2024 la red de supermercados y la asociación autonómica también colaboraron con el podcast "Enfermedad celíaca: cuestión de salud" con 12 entregas que analizan la relación entre la celiaquía y otras patologías crónicas.

Julio Casado, director Cadena Agroalimentaria Mercadona Castilla y León y Galicia; y María Patricia García, presidenta de Acecale han firmado este convenio que compromete además a la red de supermercados a mejorar la información sobre la celiaquía y los productos para celiacos en su red de distribución alimentaria.