Helena Antolín: "No tuve un padre especialmente feminista, pero también fue una suerte porque me dejó elegir"

La vicepresidenta de la multinacional burgalesa Antolin y vicepresidenta de la CEOE, María Helena Antolín (una de las mujeres más influyentes del sector industrial de España), ha sido la encargada de inaugurar el I Foro Mujeres que Lideran organizado por la CEOE de Castilla y León y que ha tenido lugar en la sede del Consejo Económico y Social de la Comunidad (Cescyl).

"Yo tenía un padre que no era especialmente feminista, por los tiempos de entonces, pero al mismo tiempo fue una suerte porque siempre me dejó elegir. No me ayudó especialmente, pero me dejó hacer, y eso en la vida de una persona es muy importante".

Así ha comenzado su ponencia María Helena Antolín, que entró a formar parte de la empresa familiar en 1992 tras finalizar su formación en Francia, Alemania y EEUU, países que le permitieron dominar varios idiomas y conocer empresas y distintos ámbitos del sector industrial.

"El ambiente de la fábrica me gustaba y aunque no había estudiado ingeniería, todos los puestos que he tenido en la empresa han sido de gestión de ingeniería. Creo que no hay trabajo más bonito que el de una fábrica", asegura.

Fue la primera gerente de fábrica de Antolin, lo que le hizo "trabajar mucho con hombres". Pero esto "facilitaba también las cosas porque al ser la única mujer, me conocía todo el mundo", lo cual le permitió tener mayor visibilidad.

"Las mujeres están mucho más capacitadas en muchos casos, pero en la industria es complejo aplicar determinadas medidas de conciliación porque los márgenes son ridículos y las consecuencias pueden ser perder el próximo proyecto, por lo que no es fácil", ha asegurado.

Sin embargo, Antolín considera que "para que las cosas cambien tiene que haber ciertas obligaciones, porque si no las cosas no cambian. Si hoy no hubiese cuotas, no tengo nada claro que la presencia femenina hubiera aumentado como lo ha hecho en los consejos de administración"

Electrificación del automóvil

Antolin es uno de los fabricantes de componentes para el interior de los vehículos más importante del mundo, con cerca de 25.000 empleados y presente en 26 países del mundo. Una multinacional de origen familiar que pertenece a un sector industrial en el que María Helena Antolin ha desarrollado su carrera durante los últimos 30 años.

En el actual escenario de transformación total de la movilidad, la multinacional burgalesa tiene previsto invertir entre 1.000 y 1.200 millones de euros de aquí a 2026 con los que prevé incrementar sus ventas entre un 6% y un 7% hasta los 6.000 millones de euros y un EBITDA cercano a los 600 millones de euros.

"Sólo el 2% de los coches son eléctricos porque siguen siendo caros y sigue sin haber una red de recarga suficiente. Es algo que va a costar. La transición energética se va a ir viendo si eso es factible o no porque es muy bonito decirlo pero hay que ver las consecuencias que tiene para la industria", advierte Antolín.

"Un vehículo no se hace en dos días y los proveedores también tenemos que ir transformándonos. Sin embargo, aunque hoy somos el sector malo del planeta, resulta que llevamos trabajando por la descarbonización muchísimos años antes de que se hayan implantado estas normas", ha añadido.

En este sentido, Antolín ha recordado la importancia de que los gobiernos "escuchen a las empresas" y ha recordado que "la competencia en este sector la tenemos directamente en Europa".

Respecto a las últimas decisiones de Alemania, Hungría, Polonia, Italia y Austria, que han dicho 'no' a los términos en los que se pretende aplicar la prohibición de fabricar automóviles de combustión fósil en 2035, además de la última normativa Euro7 que castiga aún más la venta de diésel y gasolina a partir de 2025, Antolín ha recordado que "en España no tenemos una marca de automoción propia y los fabricantes estarán aquí mientras les sea rentable. Ésta es la realidad".

Un sector que es "especialmente importante en Castilla y León con una red de proveedores que es de las mejores del mundo".

España, en el décimo puesto en Igualdad

María Victoria Moreno, directora general de la Mujer en el Gobierno autonómico, ha agredecido a la vicepresidenta de Antolin la naturalidad con la que ha expuesto la realidad del sector en el que trabaja.

"Ejemplos como el de María Helena Antolín demuestran la necesidad de visibilizar espacios de liderazgo, en un cambio que no es rápido ni sencillo, pero en el que debemos avanzar", ha indicado Moreno.

La directora general de la Mujer considera que "la promoción del liderazgo de la mujer es una cuestión también estratégica para construir economías más innovadoras, donde no tengan que renunciar a sus proyectos vitales y personales"

Por su parte, Ángela de Miguel, presidenta de la CEOE en Valladolid, ha querido destacar "la oportunidad que supone abrir este Foro con una mujer referente que no necesita ni presentación y que es un ejemplo de que las mujeres estamos ya en puestos de dirección, también en el sector industrial".

"Queremos visibilizar a las mujeres referentes del mundo empresarial de Castilla y León para defender el liderazgo femenino y que cada vez haya más mujeres en puestos de dirección. Algo que sólo podrá conseguirse desde la sensibilización y desde políticas positivas para que las mujeres accedan a puestos de dirección", ha añadido.

Casi todos los indicadores de Igualdad "dicen que las empresas españolas están muy bien posicionadas en este sentido, en el puesto diez del mundo, aunque como sociedad ocupamos el puesto 17 en el mundo".

"La incorporación de mujeres en puestos de dirección mejora la cuenta de resultados de las empresas, mejoran el clima laboral y se produce una mayor retención del talento", ha añadido.

Según datos de la propia CEOE, en 2022 hubo 38 mujeres más en que se sentaron en puestos de los consejos de administración de las empresas españolas, lo que supone que ya hay 390 mujeres en estos cargos de alta dirección, es decir, un 3,65% más que en 2021.

"El 37,47% de las empresas del Ibex 35 ya tienen presencia de mujeres en sus órganos de máxima dirección, por lo que estamos consiguiendo ya en el mundo empresarial los objetivos que buscamos", ha concluido.

