Confirmado por la Junta: aprobada la mayor convocatoria de empleo público de la legislatura con 4.384 plazas

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno la convocatoria este 2025 de la "mayor" oferta de empleo público en lo que va de legislatura con 4.384 plazas.

Así lo ha confirmado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta cifra supone un incremento de casi el 57% con respecto a la anterior oferta en el año 2024.

La propuesta, de la Consejería de la Presidencia, ha sido informada previamente a los sindicatos que tienen representación en la Mesa General de Negociación de empleados públicos.

Se espera que la convocatoria sea publicada la semana que viene en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y del total de las plazas, 2.912 son de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 1.472 se reservan para el turno de promoción interna.

De las plazas de nuevo ingreso ofertadas, 1.144 corresponden a la Administración General, de las que 700 son de personal funcionario y 444 de personal laboral.

Asimismo, está contemplada la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, correspondiendo 320 al cuerpo de Maestro y 818 al resto. Por último, están ofertadas 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (Sacyl), entre las que hay 250 plazas de medicina familiar y comunitaria y 200 de enfermeras.

Respecto al turno de promoción interna, están reservadas 343 plazas en la Administración General, 210 para personal funcionario y 133 para el personal laboral.

Por otro lado, 1.000 plazas de promoción interna se ofertarán para docentes, todas ellas para el cuerpo de Catedráticos de Secundaria. También saldrán 129 plazas de promoción interna en Sacyl, para la categoría de enfermeros en distintas especialidades.

Si se suman ambos turnos, la oferta de empleo público para 2025 en Castilla y León incluye 1.487 plazas para la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 para docentes no universitarios y 759 para Sacyl, entre las que se encuentran 250 de medicina familiar y comunitaria y 329 de enfermeros.

En los procesos selectivos estarán reservadas el 10% de las plazas para el acceso de personas con discapacidad. Además, las ofertas de empleo público de 2023 y 2024 que no hayan sido todavía convocadas podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala y, en su caso, categoría profesional o especialidad.