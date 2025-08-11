Ayudas de hasta 18.000 euros para financiar proyectos de autoempleo de los jóvenes de CyL: plazos y requisitos

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado este lunes la línea de subvenciones destinada a fomentar y apoyar el autoempleo entre los jóvenes de Castilla y León.

Las ayudas pueden llegar hasta los 18.000 euros por beneficiario y están gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciadas en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus.

Cuentan con un presupuesto inicial de dos millones de euros que se puede ampliar hasta los cuatro millones.

El objetivo, según han informado, es "reforzar el apoyo al autoempleo juvenil en Castilla y León, facilitando que los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con titulación universitaria o formación profesional de grado medio o superior puedan establecer por cuenta propia un negocio".

Una iniciativa con la que buscan "reducir las barreras económicas iniciales y fomentar la permanencia del talento joven en la Comunidad".

La cuantía base de la subvención asciende a 12.000 euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a la convocatoria de ejercicios anteriores.

A esta cantidad base se sumarán incentivos adicionales y acumulables que pueden situar el importe final de la ayuda en 18.000 euros.

De esta forma, a los 12.000 euros iniciales se le sumará un suplemento de 1.000 euros si los planes de negocio están relacionados con sectores clave y de futuro con la sostenibilidad energética, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión del agua.

Asimismo, según han informado, habrá un incentivo adicional de otros 1.000 euros para jóvenes emprendedores que pertenecen a colectivos desfavorecidos, como parados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes o emigrantes retornados.

Además de otro incentivo de 1.000 euros para las mujeres víctimas de violencia de género y los jóvenes con cargas familiares sin convivencia.

Por otra parte, otorgarán ayudas iniciales de 1.000 euros en función del territorio, con incrementos para proyectos que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes como para los que se desarrollen en zonas comprendidas en los programas territoriales.

Requisitos y plazos

Podrán solicitar las ayudas los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con titulación universitaria o de Formación Profesional de grado medio o superior.

Serán subvencionables las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente que se hayan producido entre el 3 de agosto de 2024 y el 1 de septiembre de 2025.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 15 de septiembre de 2025.