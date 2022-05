IUCyL denuncia que Sacyl use a médicos sin especialidad "para cubrir las carencias del sistema"

Izquierda Unida en Castilla y León (IUCyL) denunció hoy que Sacyl está "generalizando el uso de médicos sin especialidad para cubrir las carencias del sistema" al contratar profesionales para ejercer la Medicina Familiar y Comunitaria que "carecen de la formación adecuada" y que realizan esta atención "de manera continuada y pasando consulta, sin ningún tipo de supervisión y, en la mayoría de los casos, durante más de los 12 meses permitidos".

Según informó el Área de Salud de IUCyL en un comunicado remitido a Ical, esta situación se conoció a raíz de la denuncia de dos médicos recién graduados a los que se les ofertó un contrato para trabajar como médicos de familia en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, al amparo de un Real Decreto excepcional aprobado a raíz de la pandemia y prolongado el último 23 de diciembre, que indica "literalmente" que la actividad asistencial realizada por estos profesionales "deberá ser supervisada por los médicos de plantilla y deberá prolongarse hasta un máximo de 12 meses".

IUCyL, sin embargo, denunció hoy que Sacyl "está incumpliendo sistemáticamente estos dos supuestos" al generalizar que muchos trabajadores tengan este tipo de contratos. Para la formación, esto supone el "enésimo golpe" a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que "debería ser la base del sistema" y que, tras la oferta de plazas de área en la última OPE, "ahora ve como la Administración considera que su formación no vale absolutamente para nada, dando a entender que su trabajo lo puede realizar cualquier graduado sin especialización".

Desde IUCyL se quiere trasladar la idea de que al igual que hasta el momento no se permite que un recién graduado en Medicina y Cirugía, desempeñe un puesto de cirujano general, "no se puede permitir que estén desempeñando puestos que requieren igualmente una formación sanitaria especializada". Esto supone un "peligro flagrante para el paciente", y un "posible problema legal" para el recién graduado, que está atendiendo patologías, urgentes y no urgentes "para las que carece de formación".

