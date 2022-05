Consulta las 138 ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

Noticias relacionadas Datos del paro en Castilla y León: luces y sombras para una posible recuperación

El Ecyl ha publicado en su Boletín de Empleo todas las ofertas disponibles en Castilla y León. Puedes consultarlas a continuación:

NUEVO Personal de limpieza con discapacidad en Ardoncino (León)

NUEVO Enfermero/a en Fresno de la Vega (León)

NUEVO Animador/a Sociocultural en La Virgen del Camino (León)

NUEVO Técnico en Telecomunicaciones para León

NUEVO Camarero/a en Mansilla de las Mulas (León)

NUEVO Cocinero/a en Molinaseca (León)

NUEVO Técnicos de Seguros en Ponferrada (León)

NUEVO Ayudante de camarero/a en Riaño (León)

NUEVO Camarero/a y ayudante de camarero/a para Sahechores de Rueda (León)

NUEVO Aux. administrativo con discapacidad en San Martín del Camino (León)

NUEVO Auxiliar de Enfermería en Aguilar de Campoo (Palencia)

Ayudante de Carpintería en Palencia

NUEVO Pintor en Palencia

Conductor de Grúa autopropulsada, en Palencia

Técnico de emergencias sanitarias en Palencia

NUEVO Fisioterapeuta en La Lastrilla (Segovia)

NUEVO Arquitecto/a Urbanista para Ayto. de San Ildefonso (Segovia)

NUEVO Docente de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (Segovia)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Sepúlveda (Segovia)

Terapeuta Ocupacional en Almarza (Soria)

Enfermero/a para residencia de mayores en Almazán (Soria)

NUEVO Guía de Museo, en Las Cuevas de Soria (Soria)

Camareros/as en Lodares de Medinaceli (Soria)

NUEVO Enfermero/a en San Esteban de Gormaz (Soria)

NUEVO Médico/a en San Esteban de Gormaz (Soria)

Oficial Fontanero en San Leonardo de Yagüe (Soria)

Farmacéuticos/as en Soria y Monteagudo de las Vicarías (Soria)

NUEVO Albañil oficial de primera en Soria

Enfermero/a para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

NUEVO Montador de neumáticos en Benavente (Zamora)

NUEVO Mozo de almacén - Dependiente para frutería en Benavente (Zamora)

NUEVO Montador de muebles en Brime de Urz (Zamora)

NUEVO Cerrajero/a o Soldador/a en Lagarejos (Zamora)

NUEVO 2 Camareros/as de Piso o Personal de Limpieza en Ribadelago (Zamora)

NUEVO Repostero/a - Pastelero/a en Villarino de Sanabria (Zamora)

NUEVO Óptico-optometrista en Zamora

NUEVO Ingeniero/a en Agronomía para Zamora

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

Ingeniero/a Superior (Agrónomo) para JCYL (Castilla y León)

Ingeniero/a Superior Industrial para JCYL (Castilla y León)

Ingeniero/a Técnico/a (Industrial) para JCYL (Castilla y León)

Inspector/a de Campo para JCYL (Castilla y León)

Bolsa de Monitor/a de Deporte para Ayto. de Arenas de San Pedro (Ávila)

Bolsa de Monitor/a infantil para el Ayto de Arenas de San Pedro (Ávila)

3 y bolsa de Vigilante de Vias y Obras en Diputación de Ávila

Aux. Administrativo/a para Ayto. de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

NUEVO Bolsa de Peón en Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

Bolsa de Bombero/a para Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

NUEVO Bolsa de Técnico/a de Administración Gral. en Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

NUEVO Interinidad de Arquitecto/a Técnico/a en Universidad de Burgos

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Olmedillo de Roa (Burgos)

Bolsa de Peón de Limpieza para Ayto. de Valle de Mena (Burgos)

Peones de mantenimiento para Ayto. de Castrocontrigo (León)

Administrativo/a para Ayto. de La Bañeza (León)

NUEVO 11 y bolsa de Administrativo/a en el Ayto. de León

NUEVO 2 y bolsa de Letrado/a Asesor/a en el Ayto. de León

8 plazas y bolsa de Técnico/a de Administración General para Ayto de León

NUEVO Bolsa de Titulado/a Superior en el Centro de Supercomputación de Castilla y León

40 plazas y bolsa de Bombero/a en Diputación de León

Técnicos/as de Ciberseguridad en el Incibe (León)

Peón de Limpieza en Ayto. de San Cristóbal de la Polantera (León)

1 plaza y bolsa de Limpiador/a para el Ayto de Guardo (Palencia)

Bombero-Conductor para Ayto. de Palencia

4 plazas de Conductor/a-Maquinista para la Diputación de Palencia

NUEVO Conductor/a en el Ayto. de Alba de Tormes (Salamanca)

NUEVO Especialista para el Centro de Láseres Pulsados (Salamanca)

NUEVO 7 Técnicos/as de Grado Medio en Organismo de Gest. Económica y Recaudación del Ayto. Salamanca

NUEVO Bolsa de Enfermería en la Diputación de Salamanca

Bolsa de Arquitecto/a Técnico para Diputación de Salamanca

Trabajador/a Social para Ayuntamiento de Valladolid

Bolsa de Técnico/a Medio de Parques y Jardines para Ayto. de Valladolid

NUEVO Técnico/a Superior en Documentación y Admon. Sanitaria en IECSCYL (Valladolid)

NUEVO 7 y bolsa de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos en la Universidad de Valladolid

Limpiador/a en Ayto. de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

NUEVO Interinidad de Intervención en Ayto. de Toro (Zamora)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

NUEVO Convocatorias para ingreso en centros docentes militares de formación

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

With Eures to Europe: Feria de empleo en varios sectores y países

20 ingenieros de automoción (Alemania)

Trabajadores agrícolas (Bélgica)

Social and Healthcare assistant (Dinamarca)

Torneros y fresadores (Alicante - España)

English mother tonge translator (Francia)

Draughtsperson (Malta)

Compliance officer (Malta)

IT Systems administrator (Malta)

Farmacéutico (Noruega)

Pizza Baker (Suecia)

Food and beverage Manager (Suecia)

Chefs (Suecia)

Kitchen Manager (Suecia)

2 Camareros/as de pisos para Ávila

2 Promotores/as comerciales de punto de venta para Ávila

Docente curso Trámites en línea con la Administración para Ávila

Orientador/a para el empleo y/o autoempleo para Ávila

6 Operarios/as de producción para Burgos

2 Fisioterapeutas para Burgos

Limpiador/a para Burgos

Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para Santibáñez del Val (Burgos)

2 Team leader de desarrollo avanzado de software para León

Ayudante de cocina hotel en León

Dependiente/a para León

Líder de ingeniería eléctrica industriaL para León

Veterinario/a generalista para León

Mecánico/a de mantenimiento industrial para Toral de los Vados (León)

Carpintero/a aluminio para Palencia

Soldadores/as para Aguilar de Campoo (Palencia)

3 Pasteleros/as - reposteros/as para Alar del Rey (Palencia)

Mecánico/a de maquinaria y vehículos industriales para Frómista (Palencia)

10 Operarios/as soldadura y/o corte láser para Venta de Baños (Palencia)

Administrador/a de sistemas para Salamanca

Gerocultor/a para Cabrerizos (Salamanca)

Recepcionista hotel para Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Auxiliar de limpieza industrial para Ledrada (Salamanca)

Técnico/a de calidad-producción para Sotoserrano (Salamanca)

Jefe/a de obra de edificación para Segovia

Técnico/a logística para Segovia

Personal de supermercado para Cuéllar (Segovia)

2 Operarios/as agrícolas para Soria

Programador/a Java para Soria

Responsable de administración y contabilidad para Soria

8 Ingenieros/as industriales junior para Valladolid

6 Back office servicio bancario para Valladolid

Jefe/a de obra de instalaciones de climatización para Valladolid

NUEVO Técnico/a de Recursos Humanos para Valladolid

Personal de limpieza con discapacidad para Valladolid

Técnico/a en gestión de proyectos para Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

4 Operarios/as de fábrica para Zamora

2 Enfermeros/as para Zamora

2 Operarios/as elaboración productos alimenticios para Zamora

Mozo/a de almacén - carretillero/a para Benavente (Zamora)

Técnico/a maquinaria de hostelería para Monfarracinos (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

