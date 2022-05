Datos del paro en Castilla y León: luces y sombras para una posible recuperación

Según los datos publicados hoy por el SEPE, el desempleo en Castilla y León ha descendido en el mes de abril en 2.884 personas, o lo que es lo mismo, un 2,2% menos, lo que sitúa la cifra total en 127.269 personas en situación de desempleo. Este descenso, en datos porcentuales, se iguala con la media nacional tanto a nivel mensual como interanual.

Cabe destacar que, aunque todos los sectores experimentan un descenso, es más acusado en el de servicios, que acapara el 82% del descenso registrado en abril. En cuanto a la contratación, 4 de cada 10 contratos son indefinidos lo que se traduce en un incremento del 26% con respecto a marzo, llegando hasta el 269% en comparación al mes de abril del pasado año. Unos datos que son mirados con lupa dependiendo de quién venga.

Mañueco: “Confirma la recuperación”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho de los datos de este mes de abril. “Los datos de paro registrado y afiliación a la seguridad social en CastillayLeón confirman los resultados positivos de las políticas de recuperación económica y creación de empleo de la Junta. El paro baja y la contratación sube en todas las provincias. Seguimos trabajando”.

Junta: “Gracias a una Semana Santa sin restricciones”

El secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico, ligó hoy la reducción de la tasa del paro al empleo creado por el sector servicios en Semana Santa, y al hecho de que no se haya impuesto restricciones derivadas de la pandemia a los sectores económicos. “Desciende por duodécimo mes consecutivo con el mayor descenso en un mes de abril de toda la serie histórica”, puntualizó para lamentar, no obstante, que 127.269 personas no encuentran trabajo en la Comunidad.

UGT: “El reto ahora se encuentra en la creación de empleo que se acompase a la reforma laboral”

Con estos datos, la primera valoración del secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, es “positiva porque la reforma del sistema de contratación está creando estabilidad en el empleo y seguridad al trabajador”, más allá de todas las circunstancias políticas y económicas relacionadas con la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de la energía, la incertidumbre del IPC y la dificultad en el suministro de componentes electrónicos y materias primas. Pero también existen claroscuros. El primero de ellos es el aumento del paro estructural. El segundo, el hecho de que se esté incrementando la cobertura por desempleo de carácter asistencial frente a la contributiva, lo que aumenta el paro de larga duración. Y el tercero, guarda relación con el gran peso que el sector servicios sigue teniendo en la economía frente a otros sectores más estables.

Por eso, desde UGTCyL, junto a todos estos aspectos, y a pesar de estar lográndose el objetivo de anclar contratación, indican que “el reto se encuentra en la creación de empleo que ha de acompasarse a la reforma laboral”. En consecuencia, Raúl Santa Eufemia, como responsable de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, “exige a la Junta de Castilla y León, de forma inmediata, la apertura de las negociaciones del Plan de Políticas de Empleo para que la comunidad pueda crear el empleo necesario para anclar población”.

CCOO: “La Reforma se consolida contra la precariedad”

Desde Comisiones Obreras de Castilla y León aseguran que: “abril de 2022 nos sigue llevando a paso firme por la senda de la estabilidad laboral. En un mes de primavera típico, los cambios climatológicos nos llevan de un lado al otro, pero el empleo continua su tendencia alcista en contratación y afiliación y va limando las cifras de desempleados en nuestra comunidad autónoma y en España. Bajamos de la cifra de 130.000, y en España pasamos ligeramente los 2 millones. El número de contratos disminuye, y la contratación indefinida se triplica con respecto al inicio de año; la reforma se está consolidando como la herramienta contra la precariedad, que funciona dando respuesta a los diferentes momentos y necesidades del mercado laboral”.

CSIF: “Políticas de empleo privado y público más eficaces y activas”

El descenso del 2,22% de los desempleados en Castilla y León durante el pasado mes de abril, queda ensombrecido por el dato de que esa reducción es 5,5 décimas menor que la media nacional (2,77), siendo la décima Comunidad en esa disminución de parados. Una comparativa que, produciéndose en un momento de reactivación del turismo, lleva a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) “a exigir políticas de empleo privado y público más eficaces y activas en la Comunidad, y a reclamar más diálogo de los responsables políticos con todos los agentes sociales, en un tiempo de incertidumbres económicas, con alza disparada de precios y empobrecimiento de las familias”.

“En abril se firmaron un total de 57.224 contratos en Castilla y León. La cifra es un 9,57% inferior a la registrada en marzo, si bien la reforma laboral ha disparado la contratación indefinida, hasta el punto de que un 46,5% de los acuerdos suscritos tenían un carácter indefinido. En este sentido, CSIF considera que la reforma laboral está cumpliendo con su finalidad, como es la reducción de la precariedad”.

Sigue los temas que te interesan