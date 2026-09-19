Ya es oficial: 263 jóvenes agricultores reciben 17,56 millones de euros para facilitar su incorporación al campo

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha resuelto un nuevo lote de ayudas de 20,85 millones de euros para apoyar la incorporación de 263 jóvenes ganaderos y agricultores.

Asimismo, la línea de subvención también financia directamente hasta 87 planes de mejora vinculados a estas primeras instalaciones.

Concretamente, la nueva resolución concede 17,56 millones de euros para que jóvenes agricultores se establezcan en el campo y otros 3,29 millones para inversiones en planes de mejora.

La resolución, junto a la aprobada a finales de julio, permite a la Junta alcanzar las 861 ayudas a la primera instalación y 268 para planes de mejora.

De esta manera, se han resuelto 1.129 expedientes y se han concedido 68,98 millones de euros.

Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha subrayado que esta segunda resolución contribuye a la materialización del compromiso que había asumido con el sector para agilizar la convocatoria, reducir la incertidumbre de los solicitantes y permitir a los nuevos profesionales poner en marcha sus proyectos.

"No queremos que un joven que ha decidido hacerse agricultor o ganadero tenga que esperar indefinidamente para saber si puede comenzar su proyecto. Estamos resolviendo, movilizando recursos y convirtiendo los compromisos en ayudas concretas", ha destacado.

La convocatoria para el establecimiento de jóvenes agricultores elevó su presupuesto de 100 a 115 millones de euros para acelerar el relevo generacional y favorecer la creación de explotaciones profesionales, económicamente viables y modernas.

Las ayudas de primera instalación, tras las resoluciones tramitadas hasta septiembre, acumulan 65,81 millones de gastos de instalación más otros 57,43 de ayuda pública.

Los planes de mejora, por su parte, alcanzan una inversión auxiliada acumulada de 19,08 millones de euros, habiéndose ya concedido 11,55.

Para el consejero, el relevo generacional es una "prioridad estratégica" de Castilla y León porque de él depende la continuidad de muchas explotaciones, la actividad económica de los pueblos y la capacidad regional para producir alimentos.

"Necesitamos que más jóvenes apuesten por la agricultura y la ganadería como proyecto de vida y empresarial. De ello depende la capacidad de nuestro sector para seguir generando empleo, riqueza y oportunidades en las próximas décadas", ha añadido.

De esta manera, para la Junta es "esencial" que esta incorporación se acompañe con inversiones para modernizar, ganar eficiencia y consolidar los nuevos proyectos, por eso la "importancia" de los planes de mejora asociados.

263 nuevas incorporaciones

Esta nueva resolución afecta a las nueve provincias. Burgos, con 71 nuevas incorporaciones, León, con 67, y Salamanca, con 56, concentran el mayor número de beneficiarios de este segundo lote.

Asimismo, se han resuelto 87 expedientes de planes de mejora, con 31 en Burgos, 18 en Salamanca y 15 en León, que son las provincias que acumulan mayor número de proyectos financiados.