El campo reclama al Gobierno mantener la ayuda de 20 céntimos al gasóleo y se echa a la calle el 27 de agosto

UPA Castilla y León reclama al Ministerio de Economía que extienda hasta finales de año la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo agrícola, cuya vigencia está prevista hasta el próximo 30 de septiembre.

La organización agraria considera que la medida resulta necesaria ante el incremento del precio de los carburantes y la presión que los costes de producción siguen ejerciendo sobre las explotaciones.

La petición llega después de conocerse los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que han confirmado una corrección al alza de la inflación general del pasado mes de julio, en un contexto marcado por la intensa presión de los carburantes.

UPA Castilla y León valora “muy positivamente” el plan de ayudas activado por el Gobierno central para el sector agrario, especialmente por las medidas dirigidas al gasóleo y a los fertilizantes.

Sin embargo, considera que estas actuaciones “son insuficientes por sí solas” para hacer frente al escenario actual de costes.

Por ello, la organización reclama que, dentro de la cláusula de salvaguarda del escudo anticrisis aprobado por el Ejecutivo central, se prorrogue hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola.

UPA considera prioritaria esta actuación para reforzar la protección de agricultores y ganaderos frente a la combinación de unos elevados costes de producción y unos precios que, según denuncia, continúan siendo bajos en origen.

“Es necesario mantener los mecanismos de apoyo mientras persista la presión sobre los costes”, sostiene la organización.

Reproches a la Junta

Además de reclamar la prórroga de la ayuda al Gobierno de España, UPA Castilla y León vuelve a exigir a la Junta que complemente las ayudas estatales destinadas a los fertilizantes y al gasóleo agrícola.

La organización lamenta que, hasta el momento, el Ejecutivo autonómico se haya limitado a anunciar el estudio de “mecanismos de apoyo justos y objetivos”, tal y como señaló el consejero de Agricultura durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León el pasado 16 de julio.

UPA denuncia que, casi un mes después, todavía no se ha concretado qué tipo de ayudas se pondrán en marcha, cuándo estarán disponibles ni quiénes podrán beneficiarse de ellas.

Ante esta situación, todas las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León han convocado una movilización conjunta el próximo 27 de agosto en Valladolid.

La protesta se desarrollará frente a la sede de Presidencia de la Junta y tendrá como objetivo reclamar un plan concreto de actuaciones y ayudas económicas para el sector.

UPA considera que la movilización responde a la “palmaria y evidente inacción” que, a su juicio, ha mostrado hasta ahora la Administración autonómica ante el incremento de los costes que afrontan las explotaciones agrarias.