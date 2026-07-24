UPA entrega forraje y paja al ganado afectado por el incendio de Burgohondo en varios pueblos de Ávila

La organización agraria UPA, a través de su secretario general en Ávila, Ventura González Pinto, y su responsable nacional en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Ismael Martín Piral, han acudido al puesto de mando de Navaluenga.

Todo, por el incendio que está asolando en estos momentos esta zona de la provincia, para ofrecerse a coordinar colaborando con la entrega de comida a los ganaderos afectados por el devastador fuego de Burgohondo.

UPA se ha puesto a disposición de todas las administraciones para facilitar los medios que necesiten los productores y así puedan alimentar al ganado que se encuentra en la zona cero de este descomunal incendio.

En las próximas horas se hará llegar a los afectados tres camiones de alimentación ganadera (2 de forraje y 1 de paja), para sustento de los animales que ha habido que sacar fuera de las fincas afectadas por el fuego, y que han sido trasladados a prados fuera de todo peligro.

Y en los próximos días, como hemos hecho hoy, nos pondremos a la cabeza de la coordinación y colaboración de todo el alimento que necesiten los animales, y lo haremos junto a las administraciones competentes (Diputación, Junta y Gobierno central).

UPA se ha ofrecido en todo momento y de forma personal ante el presidente Mañueco, y ante los máximos responsables de la Diputación y del Gobierno central en la provincia, a facilitar todo lo que haga falta a los profesionales que necesitarán de mucha ayuda en los primeros días después del incendio.

UPA Ávila ha recibido el agradecimiento profundo del presidente de la Junta de Castilla y León, del delegado territorial de la Junta, del presidente de la Diputación, y del subdelegado del Gobierno en el lugar de los hechos, por prestarnos de forma tan ágil y diligente a dar respuesta inmediata a los ganaderos afectados.

Por otro lado, desde UPA queremos agradecer profundamente a todos los efectivos que integran el operativo, desde bomberos forestales, BRIF, agentes medioambientales, UME, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, Protección Civil, voluntarios...por su profesionalidad y compromiso con nuestro territorio, con los ganaderos y con el conjunto de los habitantes del medio rural que están atravesando estos dificilísimos momentos.