Cortes al tráfico en Valladolid por la manifestación de agricultores y ganaderos el 20-M: calles afectadas y horarios

Una tractorada en Valladolid y el plano de la manifestación del 20 de mayo. Fotografías: Miriam Chacón / ICAL y Policía Municipal de Valladolid.

El sector agrario de Castilla y León se va a manifestar en Valladolid este miércoles, 20 de mayo de 2026, para denunciar el hundimiento de la rentabilidad, los altos costes de producción y con el fin de exigir precios justos.

Una marcha que está convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y UPA-COAG ante el incremento de precios al que están teniendo que hacer frente agricultores y ganaderos, sobre todo, desde el comienzo del conflicto en Irán.

La manifestación-concentración va a comenzar a las 11:30 horas, aunque se espera su salida a las 12:30, como ha informado la Policía Municipal de Valladolid. Lo hará desde la Plaza Zorrilla.

Marchará por la calle María de Molina para seguir por Doctrinos y Paseo Isabel La Católica. Cuatro tractores continuarán por la Avenida Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín y Francisco Scrimieri, donde se unirán a los manifestantes.

La marcha continuará por la Plaza del Milenio de la ciudad del Pisuerga para seguir por Francisco Scrimieri, Joaquín Velasco Martín, Avenida Miguel Ángel Blanco, Avenida de Salamanca, Avenida Gloria Fuertes, Pío del Río Hortega y Rigoberto Cortejoso. Se espera la llegada a las 13:30 horas y la finalización de la acción reivindicativa a las 14:30.

Incidencias en el tráfico

Los manifestantes irán a pie, salvo cuatro tractores que tendrán una participación simbólica en el recorrido, como ha informado la Policía Local de Valladolid.

Los cuatro tractores, al cruzar el Puente de Isabel La Católica continuarán por la Avenida Miguel Ángel Blanco, calle Joaquín Velasco Martín y calle Francisco Scrimieri, donde se pondrán a la cabeza de la manifestación, ya que no puede cruzar la Plaza del Milenio.

Recorrido de la manifestación del campo en Valladolid de este 20 de mayo. Fotografía: Policía Municipal de Valladolid.

Se prevé problemática en el tráfico por las calles por donde se lleve a cabo la manifestación, así como en las adyacentes.

Estarán afectadas vías principales como la Avenida de Salamanca y el Paseo Zorrilla.