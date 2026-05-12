El campo avisa antes de la manifestación: "Castilla y León puede pasar de ser el granero de España al desierto"

Rueda de prensa de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG M. Chacón ICAL

Las principales organizaciones agrarias de Castilla y León (ASAJA, UCCL, UPA y COAG) han convocado una manifestación conjunta el próximo 20 de mayo en Valladolid.

Lo hacen para reclamar ayudas urgentes que permitan evitar la “ruina” de miles de explotaciones cerealistas de la Comunidad ante el incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes.

Las organizaciones profesionales agrarias han presentado este martes la movilización en una rueda de prensa celebrada en Valladolid, en la que han advertido de la situación “límite” que atraviesa el sector.

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha asegurado que el campo se encuentra en una situación de “quiebra técnica” tras varias campañas consecutivas de pérdidas.

“Si no se hace algo con urgencia, Castilla y León puede pasar de ser el granero de España al desierto de España”, ha afirmado Dujo durante su intervención.

Los costes

Según los datos aportados por ASAJA, los costes de producción se han disparado en los últimos años.

El precio del gasóleo agrícola ha pasado de 0,80 euros a 1,35 euros por litro, mientras que los fertilizantes han duplicado e incluso triplicado su precio, pasando de 300 euros por tonelada a situarse entre los 600 y 800 euros.

Ante esta situación, las organizaciones agrarias consideran insuficientes las ayudas actuales y reclaman medidas directas tanto de la Unión Europea como del Gobierno central y la Junta de Castilla y León para garantizar la viabilidad de las explotaciones cerealistas.

Asimismo, exigen actuaciones para frenar la especulación sobre los precios de los insumos y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria que asegure precios dignos para las producciones agrarias.

Las organizaciones también defienden la necesidad de reforzar la capacidad productiva de fertilizantes dentro de la Unión Europea, tanto químicos como orgánicos, para reducir la dependencia exterior y asegurar el abastecimiento del sector.

Desde el sector advierten de que las consecuencias de no actuar podrían ir más allá del ámbito agrario. “Si no se puede producir cereal en Castilla y León no se puede producir en ningún sitio de España, porque nuestra comunidad es puntera”, señaló Dujo.