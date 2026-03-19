Diego (25), joven agricultor en un pueblo de Palencia, ahogado por el precio del gasóleo: “Te dejas casi 500 euros al día”

Era en la mañana de este miércoles, 18 de marzo, cuando las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León: Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG hacían fuerza por las calles de Valladolid.

Convocaban una manifestación con el fin de “denunciar la especulación en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes” con el fin, también, de exigir “ayudas urgentes” al Gobierno para frenar una situación que definieron como “ruinosa”.

Todo tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán que ha encarecido notablemente el precio del gasóleo y los carburantes en un nuevo golpe para el campo de la Comunidad.

La manifestación arrancó desde la Delegación del Gobierno en Valladolid, donde las organizaciones agrarias entregaron un escrito y acabó frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde registraron un segundo documento.

En el seguimiento de la manifestación estaba Diego San Martín Ramón, un joven agricultor de Palencia que habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León sobre los problemas que está encontrando en su día a día.

Un joven agricultor

Diego tiene 25 años y lleva dos al frente de la explotación con la que cuenta en Bustillo de la Vega, en la provincia de Palencia, donde cuenta con unas 50 hectáreas de cereal, parte de regadío y parte de secano.

“Han sido dos años muy difíciles. Al final tienes que completar muchos trámites burocráticos y papeleo para entrar y te ponen todas las trabas posibles. Ha sido complicado”, explica.

A este problema, que los agricultores y ganaderos llevan denunciando desde hace años, con la burocracia en el centro de todo, se suma, como afirma nuestro entrevistado, que “no tienen rentabilidad con el cereal”.

Diego en la manifestación de las organizaciones agrarias en Valladolid.

Muchos problemas para dedicarse al campo en nuestra Comunidad, sin embargo, para el palentino es su vida y quiere seguir ligado a su explotación, pase lo que pase y venga lo que venga.

Los gastos y el aumento del precio del gasóleo

“El precio del gasóleo, la compra de maquinaria nueva. Todo influye. Ya no sabes si hipotecarte para una tractor o para qué”, añade el joven agricultor con el que hablamos sobre sus ganancias.

Asegura que una explotación como la suya “si factura entre 60 y 70.000 euros al año brutos es bueno” pero mira al futuro con la misma incertidumbre con la que lo hace el resto de los profesionales del campo.

“El inicio de la Guerra de Irán me pilló con el abono comprado y con el depósito lleno. Se nota mucho que ha subido el precio. Cuando vas a hacer una labor fuerte el tractor gasta 200-300 litros de gasóleo. Te dejas casi 500 euros en carburante al día”, explica.

Un dinero que ha aumentado de forma notable desde el comienzo del conflicto bélico.

Diego durante la manifestación.

A la espera de las medidas del Gobierno

El campo ha exigido en Castilla y León, este miércoles 18 de marzo, medidas urgentes al Gobierno para “evitar la ruina”, han explicado desde las organizaciones agrarias que califican la situación como “muy grave”.

“Esperamos conseguir algo. Desde el Gobierno y las administraciones dicen que no hay relevo generacional en el campo y a los que nos queremos quedar nos están apretando por todos los lados”, añade.

Como dato, carburantes y fertilizantes a un lado, ha asegurado que su abuelo compró el último tractor en los años 80 a tres millones de pesetas y él ha tenido que pagar 150.000 por uno.

“Todo sube, el precio de los tractores, del gasóleo, de los fertilizantes, pero no el del grano. Es muy complicado”, finaliza.