Los campesinos de Castilla y León vuelven a Madrid para clamar contra los seguros: “Son elitistas y a su antojo”

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) volverá a manifestarse en Madrid. Lo hace un año después de las famosas tractoradas del sector, en este caso para reivindicar mejoras en los seguros agrarios.

Lo hacen para criticar las políticas llevadas a cabo por la empresa de seguros agrarios Agroseguros. Afirman "que lo único que quiere es ganar dinero" y exigen a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) que supervise su actividad y deje "de mirar a otro lado", asegura Jose Antonio Rodríguez, presidente de la UCCL.

Será el próximo jueves 6 de marzo en la capital de España, concretamente en la sede de Entidad Estatal de Seguros Agrarios “por un seguro agrario para los profesionales". Los representantes de UCCL han cargado esta mañana de lunes en una rueda de prensa en Valladolid porque tienen que aguantar “un seguro carísimo” y todo ello auspiciado por el Gobierno central, aunque también han tenido quejas para la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.

“Las compañías de seguro nunca han perdido un euro. Hacen su labor, pero siempre que esté ajustado y ahora mismo no lo está. El seguro agrario no tiene que ser un negocio. En el seguro agrario hay un consenso entre todas las comunidades y de todos los actores, que el seguro hay que adaptarlo a la realidad actual y las administraciones no están haciendo los deberes”.

“Estamos hartos de imposiciones de agroseguros que siempre están con el beneplácito de la Dirección general”, ha apuntado.

De esta manera, el próximo jueves 6 de marzo se convoca a una manifestación en Madrid “para presionar” a las administraciones. Habrá autocares que saldrán desde todas las provincias de la Comunidad.

Entre las peticiones que van a solicitar se encuentra la de impedir que se impongan recargos, que cada vez hay menos coberturas dentro del seguro, y critican que cada vez se “está excluyendo a más gente” ya que por motivo de la subida de las primas “se han hecho más elitistas”.

Han asegurado que cuentan con “un seguro interpretativo” que las aseguradoras hacen a su “antojo” y todo ello siempre bajo la mirada que lo permite del Gobierno central. Han puesto como ejemplo que no es lo mismo hacer un seguro en Valladolid capital que en el sur de la provincia de Ávila. “Se lo exigimos al Ministerio, pero también a la Junta, que siempre va a rebufo en estos temas”, apunta y lamenta que no se están realizando propuestas.