VÍDEO | Juan, ganadero de ovino en un pueblo vallisoletano: "Trabajamos los 365 días y no se acuerdan de nosotros"

La Unión de Campesinos (UCCL) ha dicho basta y se ha plantado con cuatro concentraciones en los últimos meses con el fin de buscar una solución a los problemas que tiene, en la actualidad, la ganadería de ovino en Castilla y León.

La última de ellas tuvo lugar el pasado 13 de febrero. Se concentraban frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en defensa del ovino de leche y con el fin de exigir a administraciones e industria que “pongan en marcha medidas eficaces para abordar la difícil situación del sector”.

Pedían, en esa concentración a la que asistieron ganaderos de ovino de diversos puntos de la Comunidad, que se desarrolló en Valladolid, recibir “un mayor precio por el litro de leche” y a la Junta una “mediación entre productores e industria”.

En esa protesta estuvo presente Juan Antonio Cuadrado Rodríguez. Un ganadero de los de toda la vida. Empezó a los 14 años y, con 60, está al frente de la explotación familiar de ganado ovino que se ubica en Villafrechós, un municipio a unos 45 minutos en coche de la capital provincial.

EL ESPAÑOL de Castilla y León visita Nuestra Señora del Cabo SAT, para charlar con Juan Antonio. Desde primera hora de la mañana ya está en plena faena. No para y exige a las administraciones que “miren más” por unos ganaderos de ovino que trabajan los 365 días del año.

Ganadero de ovino de toda la vida

“Me considero una persona trabajadora. Lo hago por cuenta propia y no tengo ni tiempo para morirme con este oficio. Creo que no se valora el trabajo que hacemos y la importancia que tiene nuestro sector para la sociedad”, asegura nuestro protagonista mientras nos enseña su explotación.

Explotación que se ubica en Villafrechós. Una localidad pucelana que se encuentra atravesada por el río Navajos, también conocido como arroyo Bustillo, enclavado al norte de los Montes Torozos, en plena comarca natural de Tierra de Campos, con preciosos parajes que hacen las delicias de los amantes de la naturaleza.

Nuestro entrevistado nació en el lugar hace 60 años y de allí no se ha movido. Ama a su pueblo como el que más y asegura que dejó la escuela a los 14 años para adentrarse en el mundo de la ganadería siguiendo los pasos de su abuelo y su padre.

“Desde pequeño quise ser ganadero porque lo he vivido en mi casa desde que era pequeño. Mi abuelo tenía ovejas y mi padre también. Nunca me he planteado trabajar de otra cosa, la verdad”, confiesa.

Mirando atrás reconoce que antes, en sus tiempos mozos, había “más humanidad” y que “la gente tenía más educación y vergüenza que ahora” donde faltan “valores, respeto a los mayores” y “defender más lo nuestro”, como puede ser la ganadería de ovino, única en España como es la de Castilla y León.

Una explotación histórica con más de 1.500 ovejas

“La primera de las naves de nuestra explotación ganadera se finalizó el 13 de marzo de 1979, hace ya 46 años. Mi abuelo y mi padre tenían otra que acabaron trasladando aquí. Yo ya estaba con 14 años. Formaba, prácticamente, parte de esta explotación familiar”, asegura Juan Antonio que se emociona hablando de los inicios.

Fue en 1988 cuando adquiere el nombre de Nuestra Señora del Cabo SAT con nuestro protagonista, su padre y sus cuatro hermanos. En la actualidad los hermanos siguen trabajando y lo hacen también dos hijos de Juan Antonio más otros dos empleados.

“Es una ganadería familiar que cuenta con un censo de 1.570 ovejas en la actualidad. También tenemos agricultura. Labramos 700 hectáreas de cereal y alfalfa en el pueblo. Vendemos leche, lana y lechazos”, nos explica.

En cuanto a la leche, cuentan con una cooperativa con ganaderos de Villafrechós y otros pueblos, que llega a los 90 socios, y que vende su producto. Sobre la lana y su precio apunta que “está peor aún que el de la leche”.

Sobre ese precio de la leche afirma que el pasado año se estaba cobrando a 1,30 euros el litro. Ahora, a 1,10. Pide soluciones para que las explotaciones de ovino no se conviertan en una ruina al “no cubrir los costes de producción”.

Trabajando 365 días al año y en el olvido

“Veo el futuro mal. Como la consejera no se ponga las pilas y nos escuche los meses que vienen son negros para nuestro sector. Cuando yo me jubile no creo que los muchachos sigan con ello y eso es muy triste”, asegura el ganadero.

Quiere recordar que durante la pandemia del coronavirus “continuaron trabajando” al ser un “sector esencial” y apunta que “ahora se ha bajado el pago del precio de la leche en un 15% cuando se ha subido el 20% el que paga el consumidor cuando compra un queso”.

“La solución está en cumplir la ley aprobada por el Gobierno que decía que no se podía vender por debajo del precio de producción. Las administraciones y la consejera nos tienen que escuchar. Se tienen que sentar con ganaderos, industria y supermercados para revertir la situación porque no podemos seguir igual”, añade.

Lo único que pide, mirando al futuro, nuestro entrevistado es que les “paguen y valoren como merecen” porque “trabajamos los 365 días del año y nadie se acuerda de nosotros”, finaliza.

