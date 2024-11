"Puede ser la desaparición de las explotaciones familiares": la viabilidad del campo de CyL, en duda por Mercosur y Trump

"Podríamos estar ante la desaparición de las explotaciones familiares". Esa es la advertencia que han lanzado este lunes desde Asaja y la alianza UPA-COAG ante la posible firma de Mercosur y el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca y los aranceles a Europa prometidos.

En una rueda de prensa conjunta, las tres organizaciones agrarias han mostrado su "unidad de acción" ante una situación que pone en duda la viabilidad del campo de Castilla y León. Por eso, han anunciado la continuidad de las movilizaciones bajo el lema 'Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción'.

Tras iniciarse este calendario de protestas el pasado 11 de octubre, una nueva movilización tendrá lugar este próximo 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas en las instalaciones de la harinera Vilafranquina en Arévalo (Ávila), que se trasladarán hasta las de Otavio Palomo.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha advertido de que no "arreglar esto", este calendario de movilizaciones continuará. Así, ha señalado que si en octubre había una "razón poderosa" como la rentabilidad de las explotaciones, ahora se añade el posible acuerdo con Mercosur y los aranceles de Trump.

"Aquello que en octubre pronosticábamos de que la situación era complicada, que la rentabilidad no se veía, que los costes y el precio del cereal era el de hace 30 años, que el campo no sembraría, se ha hecho una realidad", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que, por ejemplo, en el sector cerealista los costes de producción por hectárea antes eran de "500 euros y ahora 750/800 euros". "Hacen falta 3.500 kilos para igualar costes de producción y para ganar algo superar los 4.000", ha apuntado.

Un contexto que ha llevado a que en la sementera realizada para el curso 2024/2025 "se ha sembrado menos cereal que nunca" esperando a ver "cómo van las cosas y ya abonaremos en enero, febrero o marzo".

"No nos salen las cuentas ni aun teniendo buena cosecha", ha subrayado. Además, ha resaltado que si se firma el acuerdo de Mercosur, "tal y como está planteado", sería "otro palo más en la rueda a la agricultura y la ganadería de España y la Unión Europea".

Aunque reconoce que las organizaciones agrarias y el Gobierno tienen que "propiciar los acuerdos comerciales", estos han de ser en "igualdad de condiciones".

"No puede ser que las normas que se nos imponen en Europa solo lo tengamos que cumplir los agricultores y ganaderos de aquí. No es posible competir contra quien no tiene costes, prohibiciones y burocracia", ha señalado rotundamente Dujo.

El presidente de Asaja ha aclarado además que el "campo de Castilla y León no tiene rentabilidad" y por eso exige el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y se venda "por encima de los costes de producción y que no se pueda importar nada de fuera que no cumpla la misma normativa".

De la misma forma, ha señalado que de no conseguirse eso, deben imponerse "aranceles a las importaciones masivas, principalmente de Ucrania, y que nos den ayudas como se ha hecho en otros países".

Por otro lado, el presidente de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha incidido en que el gran problema son los "altos costes". "No puede ser que un tractor hace años valía 70.000 euros y ahora 300.000. Los compromisos políticos hay que cumplirlos", ha destacado.

Precisamente, González ha incidido en las famosas cláusulas espejo y ha exigido su implantación, ya que el acuerdo de Mercosur "es todo lo contrario".

Un acuerdo que supondría la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno a Europa "prácticamente sin aranceles, producida en Brasil y Argentina". "Producciones en Brasil que han estado bajo la lupa", ha resaltado.

Y es que el presidente de UPA Castilla y León ha advertido del "problema" que supondría para la Comunidad este acuerdo, especialmente en el sector de la remolacha.

"Brasil es una potencia de producción de azúcar de caña y hay empresas aquí en España operando que su interés es el refinado. Se puede abandonar el cultivo de la remolacha y dedicarse al refinado de lo que se traiga de fuera", ha asegurado.

También ha puesto el foco en otros sectores como la carne de porcino, de la que "ahora mismo de esos países no está viniendo un kilo y puede venir y hacer mucha pupa".

"Hay que salvaguardar la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias porque corremos el riesgo de desaparecer", ha insistido y ha afirmado que la firma de Mercosur y la "hipocresía política" de promover las grandes explotaciones pueden dar este resultado.

Aurelio González ha subrayado que su objetivo es que las autoridades nacionales y europeas "se conciencien de que hay que defender la producción interna". "Garantizar la alimentación de los europeos. Si ponemos todo en manos de terceros países, nos vamos a enterar de lo que valen las cosas", ha reiterado.

De esta manera, ha avisado de que "ante cualquier crisis climática o beligerante nos vamos a encontrar con un problema de desabastecimiento".

Por otro lado, el presidente de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha compartido el discurso de sus homólogos y ha hablado de un "panorama muy complicado".

Panorama al que suma la entrada de Trump a la Casa Blanca y su amenaza de "guerras comerciales" con China y Europa. "Un mes después tenemos una situación mucho peor", ha señalado en referencia a las movilizaciones del 11 de octubre.

Así, su reclamación es que el Gobierno de España "denuncie esta situación" en Bruselas y ha hablado de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "tiene una oportunidad de oro de aliarse" con su homóloga en Francia para "vetar la firma del acuerdo" de Mercosur.

Para Rivera sería la "mejor manera" de demostrar que "cumple el acuerdo de las cláusulas espejo" y ha avisado de que si no se alinea "lo que quiere es que se firme" el acuerdo de Mercosur.

En Mercosur ha incidido también Lorenzo Rivera, ya que entiende que es "lesivo" por todos los productos que se pueden ver afectados, como por ejemplo la entrada de 2 millones de vacas nodrizas que "va a afectar a una estabilidad que tenemos ahora mismo con buenos precios y rentabilidad buena".

También ha apuntado que el acuerdo de Mercosur podría "en peligro" las 1,6 millones de hectáreas de cerealistas de Castilla y León y también las de maíz.

Además, volviendo a Trump ha resaltado que su entrada sería "un problema añadido" que "complicaría aún más la situación".

En cuanto las movilizaciones, han justificado las mismas en las instalaciones de la harinera Vilafranquina, un grupo catalán con planta en Arévalo, alegando que en el último ejercicio tuvo "62 millones de euros de beneficio, un 365% más que el año anterior".

"Nos alegramos de que tengan esos beneficios, pero o ganamos todos o esto no puede ser", ha matizado Lorenzo Rivera. Protestas que se extenderán a los almacenes de Otavio Palomo en la misma provincia y que ya han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno.

Además, han solicitado que el traslado de Vilafranquina a Otavio Palomo sea por la autovía, lo que implicaría el corte, aunque esto no saben si se lo van a admitir.

Respecto a la participación de UCCL en estas movilizaciones, Dujo ha querido recalcar que tienen las "puertas abiertas", aunque en las del 11 de octubre "declinaron la participación".

Por todo ello, reivindican un "precio justo, poder ser competitivos y el modelo de explotación europeo" ante los "latifundios con empresas como Brasil con cientos de miles de hectáreas".

Preguntados por otras cuestiones, como la presencia del corazón de 'Tierra de sabor' en los productos de algunas empresas, Dujo ha incidido en que la marca nación "con productos que se producen en Castilla y León y se elaboran y transforman aquí".

De esta forma, ha subrayado que han pedido que se "revise" y quien no cumpla con las dos circunstancias mencionadas, "no es 'Tierra de sabor'".