La Junta celebrará los exámenes para la aptitud de cazadores

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente convocó hoy las pruebas de aptitud para cazadores, que se celebrarán en dos convocatorias, los días 26 de mayo y 22 de septiembre, según la orden publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

Los plazos para la presentación de las solicitudes serán hasta el 16 de mayo para el primero de los llamamientos, y entre el 17 de mayo y el 12 de septiembre para el segundo.

El examen constará de un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta. Al menos dos de las preguntas consistirán en identificar mediante fotografía alguna de las especies cinegéticas o protegidas que se incluyen en las fichas. La calificación máxima será de 20 puntos. Cada respuesta correcta se valorará con un punto.

Cada pregunta no contestada descontará 0,10 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos. La nota mínima para superar el examen será de 10 puntos. El tiempo máximo para realizar el examen será de una hora.

Los interesados en presentarse al examen del cazador deberán hacerlo mediante solicitud dirigida al jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia donde desean realizar el examen. La solicitud está disponible en la Sede Electrónica de Castilla y León y los menores de edad no emancipados necesitarán autorización escrita de sus padres, tutores o de quien estén encargados de su custodia.

Los aspirantes deberán presentarse al examen, en el lugar y hora indicados, provistos de DNI, mascarilla higiénica, bolígrafo y documento de pago de la tasa abonada (justificante de pago mediante TPV o copia del modelo 046).

Las pruebas se desarrollarán en el Pasaje del Císter, 1, junto a la Delegación Territorial de la Junta en Ávila; en el Servicio de Medio Ambiente de Burgos (C/ Juan de Padilla s/n); en Avenida Peregrinos (Edificio de Usos Múltiples), en León; en el Servicio Territorial de Cultura de Palencia (C/Obispo Nicolás Castellanos, 10); en el Edificio Administrativo de Usos Múltiples (ESAUM), de Salamanca; en el CIFP Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias (Carretera de Arévalo, km 52), de Segovia; en la Delegación de la Junta en Soria (C/ Linajes, 1); en la de Valladolid (C/ Duque de la Victoria, 8); y en la de Zamora (C/Leopoldo Alas Clarín, 4).

Sigue los temas que te interesan